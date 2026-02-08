Российские юниорки взяли два золота в последний день ЧЕ по стрельбе

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские юниорки в воскресенье завоевали два комплекта золотых наград чемпионата Европы по пулевой стрельбе в болгарском Бургасе.

В заключительный соревновательный день Айина Готовцева, Ясмина Мухтарова и Александра Верещака первенствовали среди юниоров до 16 лет в упражнении "Пистолет пневматический, 10 м, трио".

В аналогичной дисциплине чемпионками Европы среди юниоров до 18 лет стали Эвелина Шеина, Виктория Холодная и София Кузина.