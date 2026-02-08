https://ria.ru/20260208/strelba-2073063199.html
Российские юниорки взяли два золота в последний день ЧЕ по стрельбе
Российские юниорки взяли два золота в последний день ЧЕ по стрельбе
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские юниорки в воскресенье завоевали два комплекта золотых наград чемпионата Европы по пулевой стрельбе в болгарском Бургасе.
В заключительный соревновательный день Айина Готовцева, Ясмина Мухтарова и Александра Верещака первенствовали среди юниоров до 16 лет в упражнении "Пистолет пневматический, 10 м, трио".
В аналогичной дисциплине чемпионками Европы среди юниоров до 18 лет стали Эвелина Шеина, Виктория Холодная и София Кузина.
Также в последний день соревнований российские спортсмены завоевали две бронзы в упражнении "Винтовка пневматическая, 10 м, дуэт". Обладателями медалей стали Таисья Тихомирова и Андрей Токмачев (юниоры до 16 лет) и Мария Круглова и Егор Пелевин (до 18 лет).