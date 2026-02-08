МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал готовиться к празднованию предстоящей отставки "поджигателя войны", премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"В связи с отставкой главы администрации Стармера (Моргана Максуини - ред.) давайте подготовимся к празднованию предстоящей отставки поджигателя войны премьера Кира Стармера, а также (чествованию - ред.) роли, которую сыграло сообщество X в выявлении его недостатков и склонности к провалу", - говорится в публикации Дмитриева в соцсети X.
К сообщению Дмитриева также прикреплена статья агентства Рейтер, согласно которой Стармер испытывает "крупнейший кризис" за весь срок пребывания на посту премьера из-за своего решения назначить Питера Мандельсона послом Британии в США в 2024 году.
Ранее глава аппарата премьера Великобритании Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
