В США пока не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР - РИА Новости, 08.02.2026
18:41 08.02.2026 (обновлено: 18:44 08.02.2026)
В США пока не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР
В США пока не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР - РИА Новости, 08.02.2026
В США пока не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР
США до сих пор не знают, когда будет подписана торговая сделка с Китаем, признался глава минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 08.02.2026
в мире
китай
сша
пусан
скотт бессент
си цзиньпин
дональд трамп
китай
сша
пусан
в мире, китай, сша, пусан, скотт бессент, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Пусан, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
В США пока не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР

Бессент: США до сих пор не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР

Флаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Jason Lee, pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. США до сих пор не знают, когда будет подписана торговая сделка с Китаем, признался глава минфина Скотт Бессент.
"Есть ли у вас какие-то оценки относительно того, когда мы увидим торговую сделку с Китаем в письменном виде?" – спросили у Бессента в эфире Fox News.
"Нет", – ответил министр, отметив, что КНР соблюдает свою часть договоренностей.
В конце октября 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
США могут ввести пошлины против стран, торгующих с Ираном, заявил Трамп
В миреКитайСШАПусанСкотт БессентСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
