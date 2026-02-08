Ученый объяснил, почему нет данных об обратной стороне Солнца

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Обратная сторона Солнца в данный момент недоступна для наблюдений, потому что постоянно удерживать там спутник было бы слишком сложно, а два спутника, которые вращаются вокруг Солнца, сейчас находятся на стороне Земли, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.

В 2026 году на Солнце было зафиксировано несколько вспышек максимального класса Х, они произошли 18 января, 1, 2, 3 и 4 февраля. Кроме того, 8, 12 и 24 января, а также 6 февраля на обратной стороне Солнца произошли очень сильные взрывы, их, как полагают учёные, тоже можно было бы отнести к классу Х.

"То, что происходит там, прямым наблюдениям недоступно", - сказал Богачев.

По его словам, с обратной стороны Солнца невозможны стационарные орбиты, в которых космический аппарат мог бы находиться длительное время. Одна из точек либрации (таких точек в системе Солнце-Земля, где объект уравновешивается гравитацией двух небесных тел), L3, находится на противоположной стороне орбиты Земли . Однако с ней невозможна радиосвязь без ретранслятора.

В связи с этим с обратной стороны Солнце можно наблюдать лишь эпизодически с помощью аппаратов, которые обращаются вокруг звезды и время от времени оказываются там. Как рассказал Богачёв, раньше у человечества было три таких спутника – Solar Orbiter, STEREO-A и STEREO-B, но последний вышел из строя. Оставшиеся два вращаются вокруг Солнца, но сейчас оба находятся на земной стороне.