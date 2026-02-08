ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине мог быть завершен спустя два месяца после его начала в 2022 году, но европейцы дали инструкцию Владимиру Зеленскому продолжить его, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Эта война могла закончиться спустя два месяца после ее начала, поскольку российско-украинские переговоры завершились соглашением, проект которого был представлен в Стамбуле в апреле 2022 года. Четыре года назад. И тогда европейцы каким-то образом надавили, поощрили или дали инструкцию для принятия решения продолжить войну", - заявил Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".
По его словам, европейцы не позволили Зеленскому заключить соглашение, они сопровождали его во время поездки в США.
"Европейцы поехали в Вашингтон для продления войны, и, к сожалению, достигли успеха", - подытожил министр.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".