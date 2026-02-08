Конфликт на Украине мог закончиться спустя два месяца, заявил Сийярто

ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине мог быть завершен спустя два месяца после его начала в 2022 году, но европейцы дали инструкцию Владимиру Зеленскому продолжить его, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.