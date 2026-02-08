Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине мог закончиться спустя два месяца, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/sijjarto-2073077972.html
Конфликт на Украине мог закончиться спустя два месяца, заявил Сийярто
Конфликт на Украине мог закончиться спустя два месяца, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.02.2026
Конфликт на Украине мог закончиться спустя два месяца, заявил Сийярто
Конфликт на Украине мог быть завершен спустя два месяца после его начала в 2022 году, но европейцы дали инструкцию Владимиру Зеленскому продолжить его, заявил... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T22:37:00+03:00
2026-02-08T22:37:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
петер сийярто
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_55fac889f179562cc7d72d63dad65b8e.jpg
https://ria.ru/20260208/ukraina-2073075626.html
https://ria.ru/20260208/zelenskij-2073066581.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa0ac9e0bed34def2976344361c9dee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, петер сийярто, россия, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Россия, Евросоюз
Конфликт на Украине мог закончиться спустя два месяца, заявил Сийярто

Сийярто: конфликт на Украине мог закончиться в апреле 2022 года

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине мог быть завершен спустя два месяца после его начала в 2022 году, но европейцы дали инструкцию Владимиру Зеленскому продолжить его, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Эта война могла закончиться спустя два месяца после ее начала, поскольку российско-украинские переговоры завершились соглашением, проект которого был представлен в Стамбуле в апреле 2022 года. Четыре года назад. И тогда европейцы каким-то образом надавили, поощрили или дали инструкцию для принятия решения продолжить войну", - заявил Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Головорезы Зеленского". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
Вчера, 22:05
По его словам, европейцы не позволили Зеленскому заключить соглашение, они сопровождали его во время поездки в США.
"Европейцы поехали в Вашингтон для продления войны, и, к сожалению, достигли успеха", - подытожил министр.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Зеленский признал, что вернуть украинцев призывами не получится
Вчера, 20:24
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПетер СийяртоРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала