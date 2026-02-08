Россия готова к диалогу с Кореей по Севморпути, заявил посол в Сеуле

СЕУЛ, 8 фев - РИА Новости. Москва готова к конструктивному диалогу с Сеулом по вопросу использования Северного морского пути (СМП), начало диалога зависит от желания Южной Кореи, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, в рамках регулярных контактов по линии профильных ведомств российская сторона разъясняет южнокорейским коллегам, что планы по использованию Северного морского пути требуют тесного сотрудничества с Россией, в том числе по вопросам навигации и обеспечения безопасности мореплавания в Арктической зоне Российской Федерации.
"В связи с этим хотел бы подтвердить готовность к конструктивному диалогу по теме СМП. Начнется ли он, зависит от того, насколько реально желание Южной Кореи осваивать СМП", — сказал Зиновьев.
Исполняющий обязанности министра океанов и рыболовства Южной Кореи Ким Сон Бом 5 января заявил, что Сеул планирует провести пробный рейс по Северному морскому пути в сентябре этого года, назвав "крайне важным" сотрудничество с Россией в процессе освоения СМП.
