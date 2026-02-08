Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к диалогу с Кореей по Севморпути, заявил посол в Сеуле - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/rossija-2073015857.html
Россия готова к диалогу с Кореей по Севморпути, заявил посол в Сеуле
Россия готова к диалогу с Кореей по Севморпути, заявил посол в Сеуле - РИА Новости, 08.02.2026
Россия готова к диалогу с Кореей по Севморпути, заявил посол в Сеуле
Москва готова к конструктивному диалогу с Сеулом по вопросу использования Северного морского пути (СМП), начало диалога зависит от желания Южной Кореи, заявил в РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:52:00+03:00
2026-02-08T14:52:00+03:00
в мире
южная корея
россия
сеул
георгий зиновьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050832573_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_60f5826c139a334c73fc2fbdccae993a.jpg
https://ria.ru/20260123/sevmorput-2069731592.html
https://ria.ru/20251027/zinovev-2050833148.html
южная корея
россия
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050832573_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_825012e8c8a7cf767e656af6a77e027d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, россия, сеул, георгий зиновьев
В мире, Южная Корея, Россия, Сеул, Георгий Зиновьев
Россия готова к диалогу с Кореей по Севморпути, заявил посол в Сеуле

Посол Зиновьев: Россия готова к диалогу с Кореей по использованию Севморпути

© Фото : МИД РоссииПосол России в Сеуле Георгий Зиновьев
Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : МИД России
Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 8 фев - РИА Новости. Москва готова к конструктивному диалогу с Сеулом по вопросу использования Северного морского пути (СМП), начало диалога зависит от желания Южной Кореи, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, в рамках регулярных контактов по линии профильных ведомств российская сторона разъясняет южнокорейским коллегам, что планы по использованию Северного морского пути требуют тесного сотрудничества с Россией, в том числе по вопросам навигации и обеспечения безопасности мореплавания в Арктической зоне Российской Федерации.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ситуация вокруг Гренландии не повлияет на Севморпуть, заявили в МИД
23 января, 01:55
"В связи с этим хотел бы подтвердить готовность к конструктивному диалогу по теме СМП. Начнется ли он, зависит от того, насколько реально желание Южной Кореи осваивать СМП", — сказал Зиновьев.
Исполняющий обязанности министра океанов и рыболовства Южной Кореи Ким Сон Бом 5 января заявил, что Сеул планирует провести пробный рейс по Северному морскому пути в сентябре этого года, назвав "крайне важным" сотрудничество с Россией в процессе освоения СМП.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Георгий Зиновьев: отношения России с Южной Кореей в "режиме ожидания"
27 октября 2025, 09:55
 
В миреЮжная КореяРоссияСеулГеоргий Зиновьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала