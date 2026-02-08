Россия готова к диалогу с Кореей по Севморпути, заявил посол в Сеуле

СЕУЛ, 8 фев - РИА Новости. Москва готова к конструктивному диалогу с Сеулом по вопросу использования Северного морского пути (СМП), начало диалога зависит от желания Южной Кореи, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.