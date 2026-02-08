https://ria.ru/20260208/rosaviatsija-2072961768.html
Аэропорты Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты
Аэропорты Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.02.2026
волгоград
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
