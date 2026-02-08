Рейтинг@Mail.ru
02:12 08.02.2026
Из горящего исторического здания в Петербурге эвакуировали людей
Из горящего исторического здания в Петербурге эвакуировали людей
Более 25 человек эвакуированы из-за пожара в историческом здании в центре Петербурга, площадь возгорания составила 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 08.02.2026
санкт-петербург
2026
Из горящего исторического здания в Петербурге эвакуировали людей

Из горящего исторического здания в Петербурге эвакуировали 26 человек

© Фото : МЧС РоссииПожар в Санкт-Петербурге
Пожар в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : МЧС России
Пожар в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Более 25 человек эвакуированы из-за пожара в историческом здании в центре Петербурга, площадь возгорания составила 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Ранее в МЧС сообщили о тушении пожара на чердаке в историческом здании в Санкт-Петербурге по адресу Моховая, 28. Сведений о пострадавших не поступало.
"В чердачном помещении жилого дома происходит горение на площади 60 квадратных метров... Из опасной зоны эвакуированы 26 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Согласно открытым данным, по данному адресу располагается Дом Бычевской - вдовы вице-адмирала Филиппа Бычевского. Здание было построено в 1878 году, в разное время в нем жили известные личности: писатели Николай Лесков и Петр Вяземский, а также композитор Александр Даргомыжский. Дом является памятником архитектуры федерального назначения, сегодня в нем находится гостиница, магазин стройхозтоваров и частный пансион для пожилых людей.
