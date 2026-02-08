Рейтинг@Mail.ru
Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии
15:42 08.02.2026 (обновлено: 15:54 08.02.2026)
Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии
Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии - РИА Новости, 08.02.2026
Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии
Россия на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" представила модель высокоскоростного поезда, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 08.02.2026
россия
санкт-петербург
михаил мишустин
москва
виталий савельев
владимир путин
уральские локомотивы
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
россия
санкт-петербург
москва
россия, санкт-петербург, михаил мишустин, москва, виталий савельев, владимир путин, уральские локомотивы, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), технологии, экономика
Россия, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Москва, Виталий Савельев, Владимир Путин, Уральские локомотивы, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Технологии, Экономика
Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии

Россия впервые представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтенд "Сделано в России" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Эр-Рияде.
Стенд Сделано в России на международной промышленной выставке Иннопром в Эр-Рияде. - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Стенд "Сделано в России" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Эр-Рияде.. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 8 фев - РИА Новости. Россия на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" представила модель высокоскоростного поезда, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Модель представлена на стенде "Made n Russia" и буквально встречает гостей выставки. Пассажировместимость поезда составит 460 человек.
Стенд Сделано в России на международной промышленной выставке Иннопром в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россия показала отечественные слуховые аппараты в Саудовской Аравии
Вчера, 15:37
Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле. В том же месяце вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Международная промышленная выставка Иннопром в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россия представила в Саудовской Аравии свои передовые технологии
Вчера, 15:34
 
Россия Санкт-Петербург Михаил Мишустин Москва Виталий Савельев Владимир Путин Уральские локомотивы Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) Технологии Экономика
 
 
