Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 8 фев - РИА Новости. Россия на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" представила модель высокоскоростного поезда, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Модель представлена на стенде "Made n Russia" и буквально встречает гостей выставки. Пассажировместимость поезда составит 460 человек.
Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле. В том же месяце вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.