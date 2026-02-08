Рейтинг@Mail.ru
Посол Александр Писарев: Парагваю интересна российская вакцина от рака - РИА Новости, 08.02.2026
10:00 08.02.2026
Посол Александр Писарев: Парагваю интересна российская вакцина от рака
Посол Александр Писарев: Парагваю интересна российская вакцина от рака - РИА Новости, 08.02.2026
Посол Александр Писарев: Парагваю интересна российская вакцина от рака
Русские иммигранты в XX веке сыграли большую роль в становлении парагвайской науки, образования и культуры. И по сей день обе страны связывают тесные... РИА Новости, 08.02.2026
Посол Александр Писарев: Парагваю интересна российская вакцина от рака

Русские иммигранты в XX веке сыграли большую роль в становлении парагвайской науки, образования и культуры. И по сей день обе страны связывают тесные гуманитарные и деловые отношения. Об интересе бизнеса Парагвая к сотрудничеству с РФ, о новых проектах и о перспективах закупки российской вакцины от рака рассказал в интервью РИА Новости посол России в Асунсьоне Александр Писарев. Беседовала Дарья Станиславец.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Парагвай заинтересован в переговорах с Россией по вакцине от рака
30 июня 2025, 06:53
– Как вы оцениваете текущее состояние отношений между странами? Удалось ли оживить торгово-экономическое сотрудничество?
– В последнее время развитие двусторонних отношений не отличается прежней интенсивностью, которую мы наблюдали до 2022 года. Тем не менее, даже в сложившихся непростых политических условиях сохраняются возможности для укрепления связей, которые посольство стремится по максимуму использовать. В частности, очень позитивно развиваются отношения между правительством Санкт-Петербурга и мэрией Асунсьона. Неплохая динамика наблюдается в межпарламентском диалоге.
Товарооборот пока находится на уровне, не отвечающем потенциалу наших экономик. На него в значительной мере продолжают оказывать негативное влияние западные санкции. Также сохраняются сложности с поставками в Россию парагвайской мясомолочной продукции в связи с действующими ограничениями Россельхознадзора.
При этом интерес к развитию деловых связей не ослабевает ни в России, ни в Парагвае. Посольство оказывает содействие в поиске местных контрагентов российским компаниям, заинтересованным в распространении своей деятельности на Парагвай. Также в ближайшие месяцы готовится бизнес-миссия парагвайских предпринимателей в российские регионы для участия в закупочных сессиях. Среди парагвайских предпринимателей будут представители агросектора и промышленных предприятий. Так что рассчитываем на преломление негативных тенденций в двусторонней торговле уже в ближайшее время.
– Есть ли интерес к сотрудничеству с Россией в научной сфере? К проведению совместных исследований? Приобретению российских технологий и разработок? Если да, то в какой сфере?
– Российские научные достижения получают здесь заметный отклик. Из конкретных случаев приобретения российских технологий и разработок можно отметить закупку местной фармацевтической компанией российских инсулин содержащих препаратов. Причем речь идет не о единовременной закупке, а о сотрудничестве на постоянной основе. С российской стороны партнером является компания "Герофарм".
– Есть ли интерес к российской вакцине от рака? Выходили ли на посольство или на российских партнеров представители местных властей, научного сообщества?
– Интерес к российской вакцине от рака в Парагвае безусловно есть, причем предметный. Как мы понимаем, испытания этой вакцины на пациентах пока только начались, так что пока рано говорить о ее реализации за рубежом. Однако, когда это произойдет, заинтересованность парагвайских фармацевтических компаний в ее приобретении будет гарантирована.
– Как развивается сотрудничество двух стран в сфере образования? Есть ли интерес у парагвайцев к изучению русского языка, к получению образования в России?
– Сотрудничество России и Парагвая в сфере образования продолжает устойчиво развиваться. Интерес к изучению нашего языка здесь высокий: в прошлом году на курсы для начинающих записалось более 150 человек. Эта тенденция позволила нам открыть Центр русского языка при поддержке Фонда "Русский мир". Центр будет заниматься преподаванием русского языка, популяризацией русской культуры и литературы, а также организацией культурно-образовательных мероприятий: лекций, встреч, разговорных клубов, кинопоказов и интервью.
Парагвайские студенты продолжают активно рассматривать возможность получения образования в России. Несмотря на некоторое снижение их числа, вызванное объективными техническими неудобствами, получение образования в России остается достаточно престижным.
– Недавно в Парагвае прошел концерт Ансамбля имени Александрова, который имел большой успех. Какие еще культурные мероприятия планируются в этом году?
– Сейчас мы активно обсуждаем с Национальным симфоническим оркестром Парагвая участие российских музыкантов в концертах программы "Международные сезоны". В репертуаре оркестра широко представлены произведения русских композиторов. Мы надеемся, что в этом году парагвайская публика сможет познакомиться с еще более обширной программой российской классической и современной музыки.
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию, заявил посол
28 июня 2025, 04:42
 
