Крянин назвал четвертое место на Олимпиаде самым обидным для Коростелева
16:43 08.02.2026
Крянин назвал четвертое место на Олимпиаде самым обидным для Коростелева
Крянин назвал четвертое место на Олимпиаде самым обидным для Коростелева

Крянин: обидно, что Коростелёв стал в скиатлоне четвёртым, но у него всё впереди

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что у российского лыжника Савелия Коростелева после четвертого места в скиатлоне на Олимпиаде появится больше уверенности и он сможет взять медаль в других гонках.
В субботу Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Для 22-летнего россиянина эта гонка стала дебютной на Олимпиаде. Победу в скиатлоне одержал норвежец Йоханнес Клебо.
"Конечно, шансы есть всегда. Единственная недосказанность - это первая гонка на таком уровне. Можно подвести итог, что, по моему мнению, Савельев, скажем так, пристрелялся. Да, четвертое место - самое обидное, но у него все еще впереди. Теперь у него есть уверенность, что он может взять медаль, если будет выкладываться полностью. Будем смотреть, как дальше будут развиваться события", - отметил Крянин.
Российский спортсмен Савелий Коростелев перед стартом скиатлона на Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Италии
