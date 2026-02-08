https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073032110.html
Крянин назвал четвертое место на Олимпиаде самым обидным для Коростелева
Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что у российского лыжника Савелия Коростелева после четвертого места в... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Крянин назвал четвертое место на Олимпиаде самым обидным для Коростелева
Крянин: обидно, что Коростелёв стал в скиатлоне четвёртым, но у него всё впереди