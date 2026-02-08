Рейтинг@Mail.ru
Итальянский сноубордист выступает на Олимпиаде с российским флагом на шлеме
16:26 08.02.2026
Итальянский сноубордист выступает на Олимпиаде с российским флагом на шлеме
Итальянский сноубордист выступает на Олимпиаде с российским флагом на шлеме
спорт, роланд фишналлер, зимние олимпийские игры 2026, сноуборд
Спорт, Роланд Фишналлер, Зимние Олимпийские игры 2026, Сноуборд
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Роланд Фишналлер
Роланд Фишналлер
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Роланд Фишналлер. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на домашней Олимпиаде с российским флагом на экипировке.
В воскресенье итальянец принимал участие в квалификационных заездах в параллельном гигантском слаломе и выбыл в четвертьфинале. На шлеме спортсмена изображены флаги стран-хозяек Олимпиад, в которых он принимал участие, в том числе Игр-2014 в Сочи.
Фишналлеру 45 лет. Он является двукратным чемпионом мира и пятикратным призером мировых первенств. Итальянец участвует в седьмой Олимпиаде подряд, ранее он выступал на зимних Играх в 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.
Канадский сноубордист Марк Макморрис - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Канадского сноубордиста унесли с олимпийской трассы на носилках
5 февраля, 10:27
 
