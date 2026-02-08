Бородавко рассказал, чего не хватило Коростелеву для олимпийской медали

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости признал, что Савелию Коростелеву для завоевания медали в скиатлоне на Олимпиаде не хватило спринтерских качеств.