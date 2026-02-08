Рейтинг@Mail.ru
Бородавко рассказал, чего не хватило Коростелеву для олимпийской медали
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
16:02 08.02.2026 (обновлено: 16:44 08.02.2026)
Бородавко рассказал, чего не хватило Коростелеву для олимпийской медали
Бородавко рассказал, чего не хватило Коростелеву для олимпийской медали - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Бородавко рассказал, чего не хватило Коростелеву для олимпийской медали
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости признал, что Савелию Коростелеву для завоевания медали в скиатлоне на... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Бородавко рассказал, чего не хватило Коростелеву для олимпийской медали

Бородавко: Коростелеву для медали на скиатлоне не хватило спринтерских качеств

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости признал, что Савелию Коростелеву для завоевания медали в скиатлоне на Олимпиаде не хватило спринтерских качеств.
Коростелев в воскресенье занял четвертое место в скиатлоне. Россиянин отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.
«
"Двоякие чувства: я доволен и недоволен. Медаль была очень близка, скажем так, Савелий остановился в шаге", - сказал Бородавко.
"Еще есть надежда", - отметил собеседник агентства, рассуждая о дальнейших перспективах Коростелева на Олимпиаде.
Также старший тренер сборной России объяснил, чего именно не хватило 22-летнему лыжнику для завоевания олимпийской награды. "Прежде всего, спринтерских качеств. Тактически еще немного не хватило - на последний спуск для того, чтобы участвовать в разборке, надо было выезжать первым-вторым, а он выкатился на последний подъем пятым. Нужно быть очень ярким спринтером, чтобы обходить соперников. К сожалению, он таким качеством не обладает", - резюмировал Бородавко.
Панжинский оценил шансы российских лыжников на медали Олимпиады
26 января, 10:07
Панжинский оценил шансы российских лыжников на медали Олимпиады
26 января, 10:07
 
Лыжные гонки
 
