Губерниев оценил действия Деложа, срезавшего дистанцию на скиатлоне на ОИ

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что российской стороне может подать протест из-за того, что француз Матис Делож срезал часть дистанции в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
В воскресенье российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Италии. Он преодолел 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 46 минут 14,6 секунды и отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды. Серебряным призером стал француз Матис Делож (+2,0), который срезал часть дистанции на стадионе в местах для смены лыж и временно возглавил лидирующую группу. За нарушение он был наказан желтой карточкой.
«
"Французский спортсмен срезал часть дистанции, на это можно подать протест. Если Акимов будет подавать апелляцию, это справедливо. Посмотрим, к чему это приведет, но в таких вещах надо бороться до конца", - сказал Губерниев.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева.