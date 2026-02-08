Рейтинг@Mail.ru
Губерниев оценил действия Деложа, срезавшего дистанцию на скиатлоне на ОИ
Лыжные гонки
 
15:49 08.02.2026
Губерниев оценил действия Деложа, срезавшего дистанцию на скиатлоне на ОИ
Губерниев оценил действия Деложа, срезавшего дистанцию на скиатлоне на ОИ
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что российской стороне может подать протест из-за того, что француз Матис Делож срезал часть... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Губерниев оценил действия Деложа, срезавшего дистанцию на скиатлоне на ОИ

Губерниев: РФ может подать протест из-за срезания Деложем дистанции в скиатлоне

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что российской стороне может подать протест из-за того, что француз Матис Делож срезал часть дистанции в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
В воскресенье российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Италии. Он преодолел 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 46 минут 14,6 секунды и отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды. Серебряным призером стал француз Матис Делож (+2,0), который срезал часть дистанции на стадионе в местах для смены лыж и временно возглавил лидирующую группу. За нарушение он был наказан желтой карточкой.
"Французский спортсмен срезал часть дистанции, на это можно подать протест. Если Акимов будет подавать апелляцию, это справедливо. Посмотрим, к чему это приведет, но в таких вещах надо бороться до конца", - сказал Губерниев.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Госдуме ждут хороших результатов от Коростелева и Непряевой на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
