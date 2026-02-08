Рейтинг@Mail.ru
Еще одну горнолыжницу эвакуировали на вертолете после падения на Олимпиаде
15:06 08.02.2026 (обновлено: 15:19 08.02.2026)
Еще одну горнолыжницу эвакуировали на вертолете после падения на Олимпиаде
Еще одну горнолыжницу эвакуировали на вертолете после падения на Олимпиаде
спорт
андорра
италия
линдси вонн
юлия плешкова
зимние олимпийские игры 2026
лыжные виды спорта
горнолыжный спорт
андорра
италия
спорт, андорра, италия, линдси вонн, юлия плешкова, зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта, горнолыжный спорт
Спорт, Андорра, Италия, Линдси Вонн, Юлия Плешкова, Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта, Горнолыжный спорт
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМедицинский вертолет
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Медицинский вертолет. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Горнолыжницу из Андорры Канде Морено эвакуировали на вертолете после падения во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Морено стартовала под 26-м номером. Спортсменка во время спуска дернула ногу, после чего улетела в защитную сетку и ударилась головой. Ей несколько минут оказывали помощь, а затем эвакуировали на вертолете в больницу.
Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки олимпийская чемпионка 2010 года американка Линдси Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее также эвакуировали на вертолете в больницу. За неделю до старта Олимпиады Вонн упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и получила разрыв крестообразной связки.
Россиянка Юлия Плешкова стартует в скоростном спуске на Олимпиаде под 27-м номером.
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Олимпийская чемпионка Вонн жестко упала во время скоростного спуска на ОИ
Вчера, 14:12
 
Спорт
 
