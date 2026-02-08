Оргкомитет Олимпиады заявил, что полиция справляется с демонстрациями

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава операционной службы оргкомитета Олимпиады в Италии Лука Касасса заявил, что местные полиция и силы безопасности прекрасно справляются с тем, чтобы на Играх не было демонстраций, связанных с насилием.

В субботу вечером в Милане прошло многотысячное шествие против проведения зимних Олимпийских игр в Италии. Акция собрала разнородную толпу экологических активистов, сторонников Палестины, членов профсоюзов и левых студентов. Поводами для протеста стала как политика Израиля и курс итальянского правительства, так и ущерб дикой природе во время строительства олимпийских объектов. Шествие носило мирный характер, однако группа радикалов в определенный момент закидала полицейский кордон на пути к Олимпийской деревне камнями и фейерверками. Как передает Repubblica, полиция ответила залпом водометов и применением дубинок.

« "Спорт базируется на диалоге, определенные пределы должны уважаться. Демонстрации, связанные с насилием, не должны присутствовать на Олимпиаде, полиция и силы безопасности прекрасно с этим справляются", - сказал Касасса в воскресенье на брифинге Международного олимпийского комитета (МОК).

СМИ сообщали, что при выходе спортсменов США на церемонии открытия Игр свист и крики "буу" прозвучали в тот момент, когда на больших экранах появился вице-президент США Джей Ди Вэнс. Также некоторые зрители свистели при выходе команды Израиля.

"Все правила поведения написаны на билетах. Мы хотим, чтобы зрители наслаждались спортивными событиями без влияния таких действий. Если подобные нарушения небольшие, с ними справятся на стадионе. Не владею настолько картиной политической жизни в Италии, чтобы ответить, удивлен я (протестами) или нет. Мирные протесты абсолютно законны, но мы четко отделяем их от протестов с насилием, которому нет места. Надеюсь, Игры донесут сигнал о необходимости мира и единства на планете", - добавил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.