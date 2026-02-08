https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073000744.html
Сихарулидзе приедет на Олимпиаду в Милан, сообщил источник
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прибудет в Милан на зимние Олимпийские игры, где ожидаются выступления Петра... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T12:54:00+03:00
2026-02-08T12:54:00+03:00
2026-02-08T12:54:00+03:00
фигурное катание
милан
россия
антон сихарулидзе
аделия петросян
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
зимние олимпийские игры 2026
спорт
милан
россия
Фигурное катание, Милан, Россия, Антон Сихарулидзе, Аделия Петросян, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Приезд президента ФФККР Сихарулидзе на Олимпиаду в Милан ожидается 10 февраля