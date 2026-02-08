Рейтинг@Mail.ru
Сихарулидзе приедет на Олимпиаду в Милан, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:54 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073000744.html
Сихарулидзе приедет на Олимпиаду в Милан, сообщил источник
Сихарулидзе приедет на Олимпиаду в Милан, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Сихарулидзе приедет на Олимпиаду в Милан, сообщил источник
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прибудет в Милан на зимние Олимпийские игры, где ожидаются выступления Петра... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T12:54:00+03:00
2026-02-08T12:54:00+03:00
фигурное катание
милан
россия
антон сихарулидзе
аделия петросян
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
зимние олимпийские игры 2026
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990980228_0:110:2951:1770_1920x0_80_0_0_1768a498ad28a912d85b3eaa90c48f6d.jpg
https://ria.ru/20260207/gumennik-2072939141.html
милан
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990980228_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_8f60bf428ccec8132497edc605054bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
милан, россия, антон сихарулидзе, аделия петросян, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), зимние олимпийские игры 2026, спорт
Фигурное катание, Милан, Россия, Антон Сихарулидзе, Аделия Петросян, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Сихарулидзе приедет на Олимпиаду в Милан, сообщил источник

Приезд президента ФФККР Сихарулидзе на Олимпиаду в Милан ожидается 10 февраля

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнтон Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Антон Сихарулидзе. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 8 фев - РИА Новости. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прибудет в Милан на зимние Олимпийские игры, где ожидаются выступления Петра Гуменника и Аделии Петросян, сообщил РИА Новости источник на полях Игр.
«
"Приезд Сихарулидзе ожидается 10 февраля. Предварительно, на 5 дней", - заявил собеседник агентства.
По его словам, положение президента ФФККР на фоне санкций против российских спорстменов пока не определено.
Короткую программу, где выступит Гуменник, мужчины представят 10 февраля. В женском одиночном фигурном катании Россию представит Аделия Петросян, которая начнет выступление на Олимпиаде 17 февраля. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Гуменнику заменили музыку для выступления на Олимпиаде
7 февраля, 21:52
 
Фигурное катаниеМиланРоссияАнтон СихарулидзеАделия ПетросянФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Зимние Олимпийские игры 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала