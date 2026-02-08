Павличенко оценил первые заезды саночника Репилова на Олимпиаде

«

"Паша реально был хорошо готов, мы не зря эти три года тренировались на трассе в Сочи. Но, как говорится, не прет. Он находится в хороших физических кондициях, показал классный стартовый разгон, и мне понравилось, как он отработал по трассе. Но, видимо, есть проблемы с инвентарем. Паша проехал четко и стабильно, но, возможно, ему просто не хватило количества заездов на этой трассе. А трасса мне, честно говоря, не понравилась - я смотрел и понимал, что она не интересная. В последние годы трассы строят вообще не интересные, с какими-то убогими траекториями. Они выглядят просто как застывший аквапарк", - сказал Павличенко.