Павличенко оценил первые заезды саночника Репилова на Олимпиаде
Павличенко оценил первые заезды саночника Репилова на Олимпиаде
Павличенко оценил первые заезды саночника Репилова на Олимпиаде
Двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по санному спорту Семен Павличенко заявил РИА Новости, что Павел Репилов на хорошем уровне провел первые
2026-02-08T11:06:00+03:00
2026-02-08T11:06:00+03:00
2026-02-08T11:07:00+03:00
Павличенко оценил первые заезды саночника Репилова на Олимпиаде
Павличенко: Репилов провел первые заезды на Олимпиаде на хорошем уровне
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по санному спорту Семен Павличенко заявил РИА Новости, что Павел Репилов на хорошем уровне провел первые заезды на Олимпийских играх в Италии.
Результат Репилова по сумме двух попыток составил 1 минута 47,708 секунды, он находится на 16-м месте. Лидирует немец Макс Лангенхан (1.45,826), вторым идет австриец Йонас Мюллер (1.45,988), третьим - итальянец Доминик Фишналлер (1.46,124).
«
"Паша реально был хорошо готов, мы не зря эти три года тренировались на трассе в Сочи. Но, как говорится, не прет. Он находится в хороших физических кондициях, показал классный стартовый разгон, и мне понравилось, как он отработал по трассе. Но, видимо, есть проблемы с инвентарем. Паша проехал четко и стабильно, но, возможно, ему просто не хватило количества заездов на этой трассе. А трасса мне, честно говоря, не понравилась - я смотрел и понимал, что она не интересная. В последние годы трассы строят вообще не интересные, с какими-то убогими траекториями. Они выглядят просто как застывший аквапарк", - сказал Павличенко.
"Физически и психологически мы готовы, надо продолжать работать на нашем сочинском треке. Мы сильные ребята и делаем все, что от нас зависит, и даже больше. И, может быть, в наш вид спорта придет какой-то умный человек с новыми научными и техническими разработками для саней", - добавил собеседник агентства.
Третий и четвертый заезды состоятся в воскресенье. В Олимпиаде принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.