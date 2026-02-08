Рейтинг@Mail.ru
Павличенко оценил первые заезды саночника Репилова на Олимпиаде
11:06 08.02.2026 (обновлено: 11:07 08.02.2026)
Павличенко оценил первые заезды саночника Репилова на Олимпиаде
Павличенко оценил первые заезды саночника Репилова на Олимпиаде
спорт
санный спорт
италия
сочи
семён павличенко
павел репилов
зимние олимпийские игры 2026
спорт, санный спорт , италия, сочи, семён павличенко, павел репилов, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Санный спорт , Италия, Сочи, Семён Павличенко, Павел Репилов, Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по санному спорту Семен Павличенко заявил РИА Новости, что Павел Репилов на хорошем уровне провел первые заезды на Олимпийских играх в Италии.
Результат Репилова по сумме двух попыток составил 1 минута 47,708 секунды, он находится на 16-м месте. Лидирует немец Макс Лангенхан (1.45,826), вторым идет австриец Йонас Мюллер (1.45,988), третьим - итальянец Доминик Фишналлер (1.46,124).
«

"Паша реально был хорошо готов, мы не зря эти три года тренировались на трассе в Сочи. Но, как говорится, не прет. Он находится в хороших физических кондициях, показал классный стартовый разгон, и мне понравилось, как он отработал по трассе. Но, видимо, есть проблемы с инвентарем. Паша проехал четко и стабильно, но, возможно, ему просто не хватило количества заездов на этой трассе. А трасса мне, честно говоря, не понравилась - я смотрел и понимал, что она не интересная. В последние годы трассы строят вообще не интересные, с какими-то убогими траекториями. Они выглядят просто как застывший аквапарк", - сказал Павличенко.

"Физически и психологически мы готовы, надо продолжать работать на нашем сочинском треке. Мы сильные ребята и делаем все, что от нас зависит, и даже больше. И, может быть, в наш вид спорта придет какой-то умный человек с новыми научными и техническими разработками для саней", - добавил собеседник агентства.
Третий и четвертый заезды состоятся в воскресенье. В Олимпиаде принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
Альберт Демченко - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Есть проблема": Демченко объяснил текущее 16-е место Репилова на ОИ
7 февраля, 21:43
 
Спорт Санный спорт Италия Сочи Семён Павличенко Павел Репилов Зимние Олимпийские игры 2026
 
