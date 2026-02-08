Рейтинг@Mail.ru
В Нигерии не менее 30 человек погибли в ДТП
23:08 08.02.2026
В Нигерии не менее 30 человек погибли в ДТП
В Нигерии не менее 30 человек погибли в ДТП
По меньшей мере 30 человек погибли в ДТП на севере Нигерии, сообщает газета Daily Post со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T23:08:00+03:00
2026-02-08T23:08:00+03:00
2026
В мире, Нигерия, Кано (штат)
В Нигерии не менее 30 человек погибли в ДТП

Daily Post: на севере Нигерии не менее 30 человек погибли в ДТП

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли в ДТП на севере Нигерии, сообщает газета Daily Post со ссылкой на местные власти.
"Не менее 30 пассажиров, по оценкам, погибли в дорожно-транспортном происшествии", - пишет издание.
По данным газеты, в результате аварии, которая, как предполагается, произошла из-за неосторожного вождения в штате Кано, также есть много пострадавших.
Губернатор штата Алхаджи Юсуф выразил соболезнования семьям погибших.
