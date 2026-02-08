https://ria.ru/20260208/nigerija-2073080431.html
В Нигерии не менее 30 человек погибли в ДТП
В Нигерии не менее 30 человек погибли в ДТП - РИА Новости, 08.02.2026
В Нигерии не менее 30 человек погибли в ДТП
По меньшей мере 30 человек погибли в ДТП на севере Нигерии, сообщает газета Daily Post со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 08.02.2026
Daily Post: на севере Нигерии не менее 30 человек погибли в ДТП