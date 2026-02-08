В Госдуме предложили сделать все сделки с недвижимостью безналичными

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, чтобы все сделки россиян и бизнеса с недвижимостью оплачивались безналичным способом, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Если же его примут, то эта мера должна заработать "со второй половины этого года", добавил депутат.