Глава СК рассказал о роли науки в обеспечении национальной безопасности

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил представителей научного сообщества с Днем российской науки, отметив, что наука является одним из ключевых факторов национального суверенитета и безопасности, а для правоохранительной системы она становится средством решения сложнейших задач обеспечения законности и правопорядка.

РФ "В наши дни наука является одним из ключевых факторов национального суверенитета и безопасности. Она задаёт стандарты в различных сферах, в том числе в здравоохранении и образовании, а для правоохранительной системы достижения учёных становятся действенными средствами в решении сложнейших задач обеспечения законности и правопорядка", - приводит слова главы СК Telegram-канал ведомства.

Он добавил, что СК РФ плодотворно взаимодействует с научным сообществом - благодаря интеграции передовых разработок в криминалистику, следственные органы эффективно раскрывают преступления, устанавливают личности подозреваемых, противостоят новым и технологически сложным видам противоправных деяний.

Кроме того, как уточнил Бастрыкин , научно-исследовательский институт криминалистики СК России работает вместе с Российской академией наук и ведущими университетами страны и выступает важным звеном, превращающим теоретические наработки в конкретные рабочие инструменты для следователя.