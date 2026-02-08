Рейтинг@Mail.ru
10:13 08.02.2026
Глава СК рассказал о роли науки в обеспечении национальной безопасности
Глава СК рассказал о роли науки в обеспечении национальной безопасности

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил представителей научного сообщества с Днем российской науки, отметив, что наука является одним из ключевых факторов национального суверенитета и безопасности, а для правоохранительной системы она становится средством решения сложнейших задач обеспечения законности и правопорядка.
"В наши дни наука является одним из ключевых факторов национального суверенитета и безопасности. Она задаёт стандарты в различных сферах, в том числе в здравоохранении и образовании, а для правоохранительной системы достижения учёных становятся действенными средствами в решении сложнейших задач обеспечения законности и правопорядка", - приводит слова главы СК РФ Telegram-канал ведомства.
Президент Российской академии наук Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Геннадий Красников: наука сможет помочь человеку жить 100 лет
6 февраля, 10:00
Он добавил, что СК РФ плодотворно взаимодействует с научным сообществом - благодаря интеграции передовых разработок в криминалистику, следственные органы эффективно раскрывают преступления, устанавливают личности подозреваемых, противостоят новым и технологически сложным видам противоправных деяний.
Кроме того, как уточнил Бастрыкин, научно-исследовательский институт криминалистики СК России работает вместе с Российской академией наук и ведущими университетами страны и выступает важным звеном, превращающим теоретические наработки в конкретные рабочие инструменты для следователя.
"В этот день поздравляю с Днём российской науки коллективы академий Следственного комитета России, преподавательский состав и учёных других высших учебных заведений, сотрудников профильных научно-исследовательских институтов и представителей всего научного сообщества с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых достижений на благо России!" – заключил Бастрыкин.
Главный научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований РАН, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Троицкий - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Сергей Троицкий: российские ученые нужны везде
22 июля 2025, 11:00
 
