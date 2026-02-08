Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег, температура воздуха до минус 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение воскресного дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона, центр которого будет раскручиваться над Волгоградом. В тыл этого атмосферного вихря, поджимаемого скандинавским антициклоном, северные ветры продолжат закачивать холодные массы воздуха с температурным фоном на три-пять градусов ниже климатической нормы. В Москве и по области сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Максимальная дневная температура в мегаполисе составит минус 9 - минус 12, в Подмосковье минус 8 - минус 13", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров будут расти и составят 746 миллиметров ртутного столба.
Тишковец уточнил, что предстоящей ночью столбики термометров покажут в столице минус 12 - минус 15, в Подмосковье минус 11 - минус 16, днем минус 7 - минус 10, по области минус 6 - минус 11 градусов.
