Морозов: КХЛ получает позитивные отклики о Матче звезд в Екатеринбурге
Хоккей
Хоккей
 
11:33 08.02.2026
Морозов: КХЛ получает позитивные отклики о Матче звезд в Екатеринбурге
Морозов: КХЛ получает позитивные отклики о Матче звезд в Екатеринбурге
Морозов: КХЛ получает позитивные отклики о Матче звезд в Екатеринбурге
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) получает позитивные отзывы о проведении и организации Матча звезд в Екатеринбурге, заявил журналистам президент лиги... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
спорт, алексей морозов (хоккей), автомобилист, трактор, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Морозов (хоккей), Автомобилист, Трактор, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Морозов: КХЛ получает позитивные отклики о Матче звезд в Екатеринбурге

Алексей Морозов: КХЛ получает позитивные отклики о Матче звезд в Екатеринбурге

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент КХЛ Алексей Морозов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) получает позитивные отзывы о проведении и организации Матча звезд в Екатеринбурге, заявил журналистам президент лиги Алексей Морозов.
Матч звезд проходит 7 и 8 февраля в Екатеринбурге на домашней арене "Автомобилиста". Участие в нем принимают команда KHL Ural Stars, составленная из игроков "Автомобилиста", "Трактора", "Металлурга" и "Салавата Юлаева", а также сборные лучших игроков лиги, молодых хоккеистов (до 23 лет) и команда легионеров.
"Первый день прошел интересно. Игра между сборной Урала и российских звезд была живая, ребята были заряженными. В первом же матче команда легионеров подошла к матчу как к шоу, провели замену вратаря, выпустили вратаря в поле. Для нас самое главное - болельщикам это нравится. Лига получает хорошие, позитивные отклики о происходящем. Большой плюс еще и в комфортной новой арене в Екатеринбурге, ее интересно изучать, здесь много разных активностей", - сказал Морозов.
Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Морозов: КХЛ обсудит с ФХР календарь в случае допуска до турниров IIHF
Вчера, 11:30
 
ХоккейСпортАлексей Морозов (хоккей)АвтомобилистТракторМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
