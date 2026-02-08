Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал об опасности исследований морского дна - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
02:48 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/more-2072953449.html
Ученый рассказал об опасности исследований морского дна
Ученый рассказал об опасности исследований морского дна - РИА Новости, 08.02.2026
Ученый рассказал об опасности исследований морского дна
Резкое столкновение с грунтом при спуске представляет особую опасность для исследователей морского дна на глубоководных аппаратах, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T02:48:00+03:00
2026-02-08T02:48:00+03:00
наука
байкал
норвежское море
черное море
российская академия наук
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18126/06/181260627_0:208:4256:2602_1920x0_80_0_0_c413076517be85c50a47da7c35c41a73.jpg
https://ria.ru/20260206/more-2072644759.html
https://ria.ru/20260120/tyulen-2068930921.html
https://ria.ru/20251012/okean-2047755102.html
байкал
норвежское море
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18126/06/181260627_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_d851395f1f8c9a6e230f940b84b50ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байкал, норвежское море, черное море, российская академия наук, наука
Наука, Байкал, Норвежское море, Черное море, Российская академия наук, Наука
Ученый рассказал об опасности исследований морского дна

РИА Новости: Гебрук рассказал об опасности удара о грунт при спуске на дно моря

© РИА Новости / Алексей Власов | Перейти в медиабанкРабота глубоководных аппаратов
Работа глубоководных аппаратов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Алексей Власов
Перейти в медиабанк
Работа глубоководных аппаратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Резкое столкновение с грунтом при спуске представляет особую опасность для исследователей морского дна на глубоководных аппаратах, рассказал РИА Новости глава лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук в День российской науки, отмечаемый 8 февраля.
"Перед посадкой на дно подводный аппарат гасит скорость во избежание удара. Крайне важно действовать по протоколу и не пропустить этот момент. Дважды были случаи, когда этот протокол по тем или иным причинам нарушался, и аппарат неконтролируемо контактировал со дном, можно сказать, ударялся. Хорошо, что это был мягкий осадок, а не скальные грунты, о которые можно было бы разбить аппарат", - сказал Гебрук.
Замерзшее Балтийское море в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Ученый объяснил, почему Балтийское море стало замерзать
6 февраля, 11:54
Опять же, при посадке на мягкий грунт аппарат может запросто завязнуть, заблокировав ученых и экипаж на дне, отметил он.
"У наших аппаратов нижняя часть представляет собой две лыжи, на которых удобно скользить вдоль дна, не контактируя с ним. Именно они обеспечивают мягкую посадку на грунт для выполнения ряда операций, которые необходимо делать в контакте со дном. Аппарат должен спокойно, мягко опуститься на лыжи и дальше сориентироваться, и начать движение или работы", - добавил учёный.
Океанолог вспомнил два эпизода жёсткой посадки на морское дно в своей практике.
Белек, детеныш гренландского тюленя - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Ученый предупредил о вымирании тюленей в Белом море
20 января, 05:23
"Один случай с моим участием произошел на аппарате "Пайсис" на озере Байкал. Второй эпизод был у меня на глазах, в экспедиции, где я участвовал, с аппаратом "Мир" в Норвежском море", - сказал Гебрук.
Оба столкновения закончились благополучно, но ушли часы на то, чтобы освободить аппараты, отметил учёный.
"Людей, дайверов, зачастую губит паника. Во время погружения на Байкале мы были вдвоём с пилотом. Сначала стали безуспешно работать пропеллерами вперед-назад, вверх-вниз. Поскольку глубоководный аппарат – это сфера диаметром около двух метров, в итоге мы встали в распорку, опираясь руками на противоположные стенки, и стали его раскачивать. В силу чисто физических процессов мы его раскачали и вырвались из вязкого грунта", - добавил он.
Норвежском море, где мы работали с двумя нашими "Мирами", все тоже закончилось благополучно, несмотря на более затяжную и тревожную ситуацию. Вообще работа с двумя аппаратами – это колоссальное преимущество. Если что-то случается с одним аппаратом, второй может прийти на помощь, что и произошло тогда. Но, к счастью, помощь не потребовалась, в итоге он освободился сам", - сказал океанолог.
Также ученый вспомнил случай с американским глубоководным аппаратом, который накрыло оползнем в результате слишком близкого приближения к крутому склону.
"Он оказался в ловушке, что было весьма критично ввиду невозможности выбраться самостоятельно. Если не ошибаюсь, они успели подогнать другой аппарат, находившийся в распоряжении американских военных, и все тоже закончилось благополучно", - заключил Гебрук.
"На ранних этапах наш Институт на Черном море использовал мелководные аппараты с глубиной погружения 300-400 метров. Однажды во время работы у дна один из таких аппаратов каким-то образом зацепился лыжей за подводный кабель. Второго аппарата в помощь на тот момент не было, а все предпринимаемые нами усилия были тщетны. Прошло двое суток пребывания экипажа с учеными на борту, прежде чем нам удалось решить эту проблему, выбрав кабель со дна моря, который и поддернул аппарат, выведя его из зацепа", - заключил океанолог.
Цветение фитопланктона в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Океанолог предупредил об опасности красных приливов
12 октября 2025, 04:21
 
НаукаБайкалНорвежское мореЧерное мореРоссийская академия наукНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала