МОК готов обсудить с атлетами использование съемочных дронов
МОК готов обсудить с атлетами использование съемочных дронов - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
МОК готов обсудить с атлетами использование съемочных дронов
Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заявил, что организация готова обсудить со спортсменами использование дронов во время
2026-02-08T14:02:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заявил, что организация готова обсудить со спортсменами использование дронов во время съемки соревнований Олимпиады 2026 года в Италии.
На Играх используются гоночные дроны для съемок с видом от первого лица.
"Мы стараемся создать наилучшую картинку, мы считаем, что дроны не создают помех атлетам и не мешают показывать высокие результаты. Однако мы готовы обсудить любой вопрос с ними", - заявил Дюкрей на ежедневном брифинге МОК.
"Мы использовали дроны в тестовых соревнованиях и удостоверились, что они не мешают спортсменам. Возможно, у разных атлетов есть разная степень чувствительности к таким вещам, но на данный момент конкретных протестов против использования дронов у нас нет", - добавила спортивный директор оргкомитета Анна Риккарди.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.