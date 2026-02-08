МОК готов обсудить с атлетами использование съемочных дронов

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заявил, что организация готова обсудить со спортсменами использование дронов во время съемки соревнований Олимпиады 2026 года в Италии.

"Мы стараемся создать наилучшую картинку, мы считаем, что дроны не создают помех атлетам и не мешают показывать высокие результаты. Однако мы готовы обсудить любой вопрос с ними", - заявил Дюкрей на ежедневном брифинге МОК.

"Мы использовали дроны в тестовых соревнованиях и удостоверились, что они не мешают спортсменам. Возможно, у разных атлетов есть разная степень чувствительности к таким вещам, но на данный момент конкретных протестов против использования дронов у нас нет", - добавила спортивный директор оргкомитета Анна Риккарди.