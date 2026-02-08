Рейтинг@Mail.ru
В РАН высказались о возможности продлить жизнь человека до 120 лет - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 08.02.2026 (обновлено: 02:24 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/meditsina-2072951822.html
В РАН высказались о возможности продлить жизнь человека до 120 лет
В РАН высказались о возможности продлить жизнь человека до 120 лет - РИА Новости, 08.02.2026
В РАН высказались о возможности продлить жизнь человека до 120 лет
Современная медицина пока не готова обеспечить продолжительность жизни человека до 120 лет, заявил РИА Новости директор Института мозга человека имени Н. П... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T02:23:00+03:00
2026-02-08T02:24:00+03:00
российская академия наук
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513770_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_2f4432f9b185cb38df2786f2f5b432e9.jpg
https://ria.ru/20251127/zdorove-2058003170.html
https://ria.ru/20251026/starenie-2050638831.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60eac0a31795866df50a94a6c17b9e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, общество, россия
Российская академия наук, Общество, Россия
В РАН высказались о возможности продлить жизнь человека до 120 лет

РИА Новости: Дидур заявил, что медицина еще не может обеспечить жизнь до 120 лет

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Современная медицина пока не готова обеспечить продолжительность жизни человека до 120 лет, заявил РИА Новости директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.
"Реальная медицина, реальное человеческое общество не готово и не способно, значит, обеспечивать продолжительность жизни до 120 лет сейчас. Но мечтать об этом не вредно", - сказал Дидур.
Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Онищенко рассказал от чего зависит продолжительность жизни человека
27 ноября 2025, 13:15
Он добавил, что в науке есть наработки по продолжительности жизни определенных биологических объектов, однако пока они не трансформируются на конкретного человека.
Врач осматривает щитовидную железу пациентки - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть
26 октября 2025, 03:01
 
Российская академия наукОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала