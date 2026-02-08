Американский фаворит сел в лужу. Гуменник грохнет его и без музыки

Американец Илья Малинин неудачно стартовал на Олимпиаде, озадачив всех, кто уже повесил ему на шею золотую медаль Игр-2026. РИА Новости Спорт рассказывает, как в мужском турнире фигуристов вновь появилась интрига, и что способен сотворить наш Петр Гуменник.

Овечкин не смог помочь

К Малинину в Милане приковано повышенное внимание, и нельзя сказать, чтобы главный фаворит мужского олимпийского турнира его избегал. Он привык наслаждаться ореолом божественности, созданным его имиджмейкерами. Если некоторые спортсмены предпочитают не распыляться до старта, да и во время выступлений концентрируются исключительно на себе и своей цели, то Малинин не прочь поделиться с миром своей энергией при любом удобном случае.

Так, "Бог квадов", как величает себя в соцсетях сам Малинин, на Олимпиаде успел похвастаться на первой же тренировке желтыми шнурками, которые подарил ему российский хоккеист Александр Овечкин: "Для меня это большая честь". Пообщался с почетным тренером сборной США рэпером Снуп Доггом. На пресс-конференции намекнул, что хочет исполнить в Милане прыжок в пять оборотов:

« "Я об этом думаю. Если все сойдется, вы его увидите".

Пофилософствовал насчет того, что фигурное катание - это продолжение его личности. Ну и, наконец, заявил каскад с четверным акселем на короткую программу командного турнира. Чем удивил тех, кто помнит печальное выступление Ильи на чемпионате США. Дело до акселя в четыре с половиной оборота не дошло. В произвольной программе Малинин сделал всего три квада - хотя в прошлом году поставил рекорд по чистому исполнению семи четверных.

После он объяснил такое упрощение программы экономией сил. Но вряд ли Малинин понизил для себя планку сложности контента от хорошей жизни. Здесь есть некая психологическая ловушка: если дашь слабину, потом не так просто вновь включить форсаж. Именно поэтому наш Гуменник на протяжении всего сезона шел на максимальное для себя количество в пять четверных в произвольной программе, даже когда выступал на малозначащем турнире. О чем сам и рассказывал: чтобы организм привык именно к такой сложности - и не воспринимал ее как нечто сверхъестественное.

Обиду не забыл

В итоге и в короткой программе олимпийского командника акселя в четыре с половиной оборота не было. Как и чистого проката. Недокрут на каскаде с четверным лутцем, посредственный, в минусовую зону, тройной аксель… Если кто в этот день и катался как бог, то это был японец Юма Кагияма . Каждый его элемент был идеальным. А Малинин проиграл ему более 10 баллов. Хотя любой другой фигурист без таких статуса и пиара с аналогичным прокатом уступил бы баллов 20-25.

За объяснением такого невзрачного перформанса в микст-зону к Малинину пришла целая толпа. Илья не стал оригинальничать и завел уже привычную пластинку:

« "Я не планировал сегодня выигрывать эту дисциплину. Это не было моей целью. Я собирался сфокусироваться на себе и своем самочувствии. Я очень доволен тем, что сделал, поскольку это всего лишь 50% моего потенциала".

Слова как минимум странные - когда хотят сэкономить силы, не "косячат" на прыжках, а упрощают их, но делают чисто. Также двукратный чемпион мира заявил, что не собирался исполнять квад-аксель, озадачив всех, кто видел его заявку, и усомнился в том, что будет кататься в произвольной программе командника.

Однако через некоторое время, после отсева пяти слабейших сборных, фамилия Малинина появилась в стартовом листе на произвольную программу. И это может означать, что американская федерация могла поставить фигуриста на место после того, как он, "не собиравшись выигрывать", позволил японской команде вступить в реальную борьбу за золото. Если до Олимпиады победа сборной США казалась предрешенной, то сейчас, накануне заключительного дня командного турнира, преимущество "звездно-полосатых" вовсе не решающее, и улетучиться оно элементарно может как раз к мужской произвольной. И там от Малинина потребуется уже нормальный, боевой прокат.

В целом же главный урок от того, что случилось с Ильей на старте Олимпиады, - не врут все те, кто называет этот турнир особенным. И сам Малинин признается, что испытывает давление. Его околоспортивные активности вполне могут быть попытками снять лишнее напряжение, которое у него есть по весьма объяснимой личной причине. Ведь четыре года назад перед Олимпиадой в Пекине 17-летний на тот момент Илья занял второе место на чемпионате США. Но американская федерация оставила его вне олимпийской заявки, присоединив к фавориту тех Игр Натану Чену более надежных, как казалось чиновникам, Винсента Чжоу Джейсона Брауна . Объяснение логичное: Малинин многим тогда казался выскочкой. Но спортсмены такую обиду не забывают.