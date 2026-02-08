Крянин согласился с решением не дисквалифицировать француза во время гонки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что согласен с решением судей дать французскому лыжнику Матису Деложу желтую карточку после среза дистанции в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.