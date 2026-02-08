Рейтинг@Mail.ru
Крянин согласился с решением не дисквалифицировать француза во время гонки
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
16:34 08.02.2026 (обновлено: 16:47 08.02.2026)
Крянин согласился с решением не дисквалифицировать француза во время гонки
Крянин согласился с решением не дисквалифицировать француза во время гонки - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Крянин согласился с решением не дисквалифицировать француза во время гонки
Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что согласен с решением судей дать французскому лыжнику Матису Деложу... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
лыжные гонки
спорт
сергей крянин
савелий коростелев
федерация лыжных гонок россии (флгр)
зимние олимпийские игры 2026
Новости
спорт, сергей крянин, савелий коростелев, федерация лыжных гонок россии (флгр), зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Сергей Крянин, Савелий Коростелев, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Зимние Олимпийские игры 2026
Крянин согласился с решением не дисквалифицировать француза во время гонки

Крянин согласился с решением судей дать лыжнику Деложу желтую карточку

Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что согласен с решением судей дать французскому лыжнику Матису Деложу желтую карточку после среза дистанции в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.
В воскресенье россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне, победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Во время гонки Делож срезал трассу на стадионе в местах для смены лыж и временно возглавил лидирующую группу, но в итоге финишировал вторым. Согласно протоколу, судьи во время гонки наказали француза желтой карточкой.
"Я думаю, что здесь мы можем лишь рассуждать. Там есть судейство - три человека, которые принимают решение. Они это решение приняли, и я с ним согласен. Во время гонки, считаю, другого решения они принять не могли, потому что это Олимпийские игры. Дали желтую карточку — значит, посчитали нужным. На тот момент это было решение квалифицированного специалиста", - сказал Крянин.
Российская сторона подала протест на результат скиатлона, который позднее был отклонен.
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Губерниев оценил действия Деложа, срезавшего дистанцию на скиатлоне на ОИ
Вчера, 15:49
 
Лыжные гонкиСпортСергей КрянинСавелий КоростелевФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Зимние Олимпийские игры 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
