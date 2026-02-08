Крянин согласился с решением не дисквалифицировать француза во время гонки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что согласен с решением судей дать французскому лыжнику Матису Деложу желтую карточку после среза дистанции в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.
В воскресенье россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне, победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Во время гонки Делож срезал трассу на стадионе в местах для смены лыж и временно возглавил лидирующую группу, но в итоге финишировал вторым. Согласно протоколу, судьи во время гонки наказали француза желтой карточкой.
"Я думаю, что здесь мы можем лишь рассуждать. Там есть судейство - три человека, которые принимают решение. Они это решение приняли, и я с ним согласен. Во время гонки, считаю, другого решения они принять не могли, потому что это Олимпийские игры. Дали желтую карточку — значит, посчитали нужным. На тот момент это было решение квалифицированного специалиста", - сказал Крянин.
Российская сторона подала протест на результат скиатлона, который позднее был отклонен.