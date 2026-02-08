https://ria.ru/20260208/lavrov-2073072209.html
Лавров процитировал Высоцкого по поводу "русского следа" в деле Эпштейна
Лавров процитировал Высоцкого по поводу "русского следа" в деле Эпштейна
Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал строчкой из "Письма к другу" певца и поэта Владимира Высоцкого утверждения о "русском следе" в деле... РИА Новости, 08.02.2026
