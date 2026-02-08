Лавров процитировал Высоцкого по поводу "русского следа" в деле Эпштейна

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал строчкой из "Письма к другу" певца и поэта Владимира Высоцкого утверждения о "русском следе" в деле финансиста Джеффри Эпштейна.