Лавров процитировал Высоцкого по поводу "русского следа" в деле Эпштейна
21:30 08.02.2026
Лавров процитировал Высоцкого по поводу "русского следа" в деле Эпштейна
Лавров процитировал Высоцкого по поводу "русского следа" в деле Эпштейна
в мире
россия
сша
джеффри эпштейн
владимир высоцкий (автор песен)
сергей лавров
нтв (телеканал)
россия
сша
в мире, россия, сша, джеффри эпштейн, владимир высоцкий (автор песен), сергей лавров, нтв (телеканал)
В мире, Россия, США, Джеффри Эпштейн, Владимир Высоцкий (автор песен), Сергей Лавров, НТВ (телеканал)
Лавров процитировал Высоцкого по поводу "русского следа" в деле Эпштейна

Лавров строчкой из Высоцкого прокомментировал "русский след" в деле Эпштейна

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал строчкой из "Письма к другу" певца и поэта Владимира Высоцкого утверждения о "русском следе" в деле финансиста Джеффри Эпштейна.
"Там пытаются искать какие-то "русские следы" во всей этой куче. Как пел Высоцкий, "Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке", - сказал министр в интервью НТВ, комментируя попытки связать Эпштейна с Россией.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Файлы Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" элит Запада, заявил Лавров
Вчера, 21:13
 
