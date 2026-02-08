Экономист объяснил, почему застройщики избавляются от готовых квартир

Он напомнил, что некоторое время назад квартиры от застройщиков были куда дороже, чем на вторичке.

“Но в недвижимости правила примерно такие же, как в автобизнесе — если машина выехала за пределы салона, она уже стоит на 30% дешевле. Многие частные покупатели этого не знают и стараются продать жилье по максимальной цене, но чуть погодя сбрасывают 15 и более процентов”, — отметил экономист.