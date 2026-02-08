Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснил, почему застройщики избавляются от готовых квартир
02:10 08.02.2026
Экономист объяснил, почему застройщики избавляются от готовых квартир
Экономист объяснил, почему застройщики избавляются от готовых квартир - РИА Новости, 08.02.2026
Экономист объяснил, почему застройщики избавляются от готовых квартир
Готовые квартиры от застройщиков сейчас стоят лишь немного дороже, чем такие же лоты у физлиц. С чем это связано, рассказал агентству “Прайм” экономист Алексей... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T02:10:00+03:00
2026-02-08T02:10:00+03:00
жилье
алексей кричевский
недвижимость
россия
2026
жилье, алексей кричевский, недвижимость, россия
Жилье, Алексей Кричевский, Недвижимость, Россия
Экономист объяснил, почему застройщики избавляются от готовых квартир

Экономист Кричевский: застройщики избавляются от квартир из-за низкого спроса

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Готовые квартиры от застройщиков сейчас стоят лишь немного дороже, чем такие же лоты у физлиц. С чем это связано, рассказал агентству “Прайм” экономист Алексей Кричевский.
Он напомнил, что некоторое время назад квартиры от застройщиков были куда дороже, чем на вторичке.
Федеральная служба судебных приставов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Юрист объяснила, у кого отнимут единственное жилье даже без ипотеки
5 февраля, 02:17
“Но в недвижимости правила примерно такие же, как в автобизнесе — если машина выехала за пределы салона, она уже стоит на 30% дешевле. Многие частные покупатели этого не знают и стараются продать жилье по максимальной цене, но чуть погодя сбрасывают 15 и более процентов”, — отметил экономист.
Кроме того, инвестиционный и платежеспособный спрос на рынке сегодня ограничен. Поэтому застройщики сбывают готовое жилье с дисконтом, чтобы не держать его на балансе слишком долго. Кричевский советует в этой ситуации не спешить и спокойно торговаться. Сейчас рынок покупателя, а не продавца, заключил он.
Комната в многоэтажном жилом доме - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Эксперт рассказала о миллионных выплатах за задержку сдачи жилья
4 февраля, 02:17
 
ЖильеАлексей КричевскийНедвижимостьРоссия
 
 
