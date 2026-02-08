Бронзовый призер Олимпийских игр Алыпов оценил результат Коростелева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года по лыжным гонкам Иван Алыпов заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев отменно провел гонку в скиатлоне на Олимпиаде в Италии, но для завоевания медали россиянину не хватило международного опыта.

"Савелию, видимо, не хватило опыта. Если бы у него было его побольше, то он мог немного сэкономить силы и найти эти секунды. Где-то надо было не выходить вперед и не толкаться, а использовать аэродинамику и сберечь энергию, которая была необходима именно на последнем подъеме", - добавил собеседник агентства.