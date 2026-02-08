https://ria.ru/20260208/korostelev-2073025478.html
Бронзовый призер Олимпийских игр Алыпов оценил результат Коростелева
Бронзовый призер Олимпийских игр Алыпов оценил результат Коростелева - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Бронзовый призер Олимпийских игр Алыпов оценил результат Коростелева
Бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года по лыжным гонкам Иван Алыпов заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев отменно провел гонку в скиатлоне на Олимпиаде РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T16:14:00+03:00
2026-02-08T16:14:00+03:00
2026-02-08T16:14:00+03:00
спорт
италия
савелий коростелев
иван алыпов
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073025874_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_5d6e6881809b6a16420a82460979ed59.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073024447.html
https://ria.ru/20260208/korostelev-2073023325.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073025874_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9af9031381afbd240d2b00089b95a392.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, савелий коростелев, иван алыпов, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Иван Алыпов, Зимние Олимпийские игры 2026
Бронзовый призер Олимпийских игр Алыпов оценил результат Коростелева
Алыпов: Коростелеву не хватило международного опыта для победы на ОИ
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года по лыжным гонкам Иван Алыпов заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев отменно провел гонку в скиатлоне на Олимпиаде в Италии, но для завоевания медали россиянину не хватило международного опыта.
Коростелев
в воскресенье занял четвертое место в скиатлоне. Россиянин отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.
"Савелий Коростелев – красавчик! Была крутая гонка, и он показал отличный результат. Если бы несколько дней назад нас спросили, может ли он действительно навязывать такую хорошую и конкурентную борьбу мировым лидерам, и стать четвертым, то мы бы, наверное, в это и не поверили. А сейчас мы видим, что это вполне возможно", - сказал Алыпов
.
"Савелию, видимо, не хватило опыта. Если бы у него было его побольше, то он мог немного сэкономить силы и найти эти секунды. Где-то надо было не выходить вперед и не толкаться, а использовать аэродинамику и сберечь энергию, которая была необходима именно на последнем подъеме", - добавил собеседник агентства.
Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам среди юниоров.