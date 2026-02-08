Рейтинг@Mail.ru
"Счастлив, но огорчен": Коростелев поделился эмоциями после скиатлона на ОИ - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:58 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/korostelev-2073023325.html
"Счастлив, но огорчен": Коростелев поделился эмоциями после скиатлона на ОИ
"Счастлив, но огорчен": Коростелев поделился эмоциями после скиатлона на ОИ - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
"Счастлив, но огорчен": Коростелев поделился эмоциями после скиатлона на ОИ
Российский лыжник Савелий Коростелев после четвертого места в скиатлоне заявил, что доволен выступлением, но в то же время огорчен тем, что не получилось... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T15:58:00+03:00
2026-02-08T15:58:00+03:00
лыжные гонки
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073025874_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_5d6e6881809b6a16420a82460979ed59.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073022119.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073025874_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9af9031381afbd240d2b00089b95a392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
"Счастлив, но огорчен": Коростелев поделился эмоциями после скиатлона на ОИ

Коростелев: счастлив, что борюсь за медали, но огорчен четвертым местом на Играх

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев после четвертого места в скиатлоне заявил, что доволен выступлением, но в то же время огорчен тем, что не получилось подняться на подиум на Олимпиаде в Италии.
В субботу Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Играх 2026 года в Италии. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял француз Матис Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Для 22-летнего Коростелева эта гонка стала первой на Олимпиаде.
«
"Я счастлив, что могу бороться за медали, но очень огорчен тем, что я четвертый. Это худшее место в такой ситуации. Думаю, это мой лучший результат. Счастлив, но в тоже время огорчен. Будь это Кубок мира, я был бы просто счастлив, но это Олимпиада, мест на пьедестале всего лишь три", - сказал Коростелев в эфире норвежского канала NRK.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева.
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Губерниев оценил действия Деложа, срезавшего дистанцию на скиатлоне на ОИ
Вчера, 15:49
 
Лыжные гонкиСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала