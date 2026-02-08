https://ria.ru/20260208/korostelev-2073023325.html
"Счастлив, но огорчен": Коростелев поделился эмоциями после скиатлона на ОИ
"Счастлив, но огорчен": Коростелев поделился эмоциями после скиатлона на ОИ
Российский лыжник Савелий Коростелев после четвертого места в скиатлоне заявил, что доволен выступлением, но в то же время огорчен тем, что не получилось...
лыжные гонки
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев после четвертого места в скиатлоне заявил, что доволен выступлением, но в то же время огорчен тем, что не получилось подняться на подиум на Олимпиаде в Италии.
В субботу Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Играх 2026 года в Италии. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял француз Матис Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Для 22-летнего Коростелева эта гонка стала первой на Олимпиаде.
«
"Я счастлив, что могу бороться за медали, но очень огорчен тем, что я четвертый. Это худшее место в такой ситуации. Думаю, это мой лучший результат. Счастлив, но в тоже время огорчен. Будь это Кубок мира, я был бы просто счастлив, но это Олимпиада, мест на пьедестале всего лишь три", - сказал Коростелев в эфире норвежского канала NRK.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева.