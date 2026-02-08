Российский посол прокомментировал использование Южной Кореей Севморпути

СЕУЛ, 8 фев — РИА Новости. Реализация планов Южной Кореи по использованию транзитного потенциала Северного морского пути невозможна без плотного взаимодействия с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, Москве известно о намерениях правительства Республики Корея задействовать Северный морской путь для перевозки грузов из Азии в Европу и развития порта Пусан как крупного международного логистического узла. В ходе контактов по линии профильных ведомств российская сторона разъясняет, что такие инициативы требуют тесного взаимодействия с РФ.
"Реализация данной инициативы (освоение СМП - ред.) не представляется возможной без плотного взаимодействия с российской стороной, в том числе по вопросам навигации и обеспечения безопасности мореплавания в Арктической зоне Российской Федерации", — сказал Зиновьев.
Исполняющий обязанности министра океанов и рыболовства Южной Кореи Ким Сон Бом 5 января заявил, что Сеул планирует провести пробный рейс по Северному морскому пути в сентябре 2026 года, назвав "крайне важным" сотрудничество с Россией в процессе освоения СМП.