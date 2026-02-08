Российский посол прокомментировал использование Южной Кореей Севморпути

СЕУЛ, 8 фев — РИА Новости. Реализация планов Южной Кореи по использованию транзитного потенциала Северного морского пути невозможна без плотного взаимодействия с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.