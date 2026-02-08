https://ria.ru/20260208/kkhl-2073021105.html
Дронов выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд КХЛ
Дронов выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Дронов выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд КХЛ
Защитник челябинского "Трактора" Григорий Дронов выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
хоккей
спорт
екатеринбург
григорий дронов
дамир шарипзянов
трактор
авангард
ак барс
екатеринбург
Дронов выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд КХЛ
Игрок "Трактора" Дронов выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд КХЛ