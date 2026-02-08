Рейтинг@Mail.ru
ИСЕСКО рассмотрит возможность учредить международную премию имени Тукая
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
22:35 08.02.2026
ИСЕСКО рассмотрит возможность учредить международную премию имени Тукая
ИСЕСКО рассмотрит возможность учредить международную премию имени Тукая
Республика Татарстан, Казань, Саудовская Аравия, Джидда, Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) по предложению главы Татарстана Рустама Минниханова рассмотрит возможность учредить международную премию имени Габдуллы Тукая в год 140-летия великого татарского поэта, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Минниханов в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию встретился с генеральным директором ИСЕСКО Салемом бен Мухаммедом Аль Маликом.
"Рустам Минниханов также выступил с предложением рассмотреть возможность учреждения ИСЕСКО международной премии имени Габдуллы Тукая", - говорится в сообщении по итогам встречи.
По словам Минниханова, в год, когда Казань несет статус культурной столицы исламского мира, который совпал со 140-летием со дня рождения Габдуллы Тукая, будет правильным таким образом увековечить память о татарском поэте. Также он еще раз отметил, что для Казани большая честь принимать в 2026 году статус культурной столицы исламского мира и выразил признательность главе ИСЕСКО за доверие.
Генеральный директор ИСЕСКО Салем бен Мухаммед Аль Малик поблагодарил Минниханова за встречу и заверил, что в этом году организация во всех сферах своей деятельности будет отдавать приоритет Казани, Татарстану, чтобы показать миру все богатство культуры республики.
"Он сообщил, что с удовольствием принимает инициативу по организации премии имени Габдуллы Тукая, и в ближайшее время команда ИСЕСКО займется этим вопросом", - отмечается в релизе.
Казань получила статус культурной столицы исламского мира на конференции министров культуры стран Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в феврале 2025 года в Джидде в Саудовской Аравии. Официальное открытие года "Казань – культурная столица исламского мира" пройдет 14 мая в рамках международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum". В программе года более 20 крупных международных мероприятий.
