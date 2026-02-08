ИСЕСКО рассмотрит возможность учредить международную премию имени Тукая

КАЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) по предложению главы Татарстана Рустама Минниханова рассмотрит возможность учредить международную премию имени Габдуллы Тукая в год 140-летия великого татарского поэта, сообщает пресс-служба главы российского региона.

Минниханов в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию встретился с генеральным директором ИСЕСКО Салемом бен Мухаммедом Аль Маликом.

"Рустам Минниханов также выступил с предложением рассмотреть возможность учреждения ИСЕСКО международной премии имени Габдуллы Тукая", - говорится в сообщении по итогам встречи.

По словам Минниханова, в год, когда Казань несет статус культурной столицы исламского мира, который совпал со 140-летием со дня рождения Габдуллы Тукая, будет правильным таким образом увековечить память о татарском поэте. Также он еще раз отметил, что для Казани большая честь принимать в 2026 году статус культурной столицы исламского мира и выразил признательность главе ИСЕСКО за доверие.

Генеральный директор ИСЕСКО Салем бен Мухаммед Аль Малик поблагодарил Минниханова за встречу и заверил, что в этом году организация во всех сферах своей деятельности будет отдавать приоритет Казани, Татарстану, чтобы показать миру все богатство культуры республики.

"Он сообщил, что с удовольствием принимает инициативу по организации премии имени Габдуллы Тукая, и в ближайшее время команда ИСЕСКО займется этим вопросом", - отмечается в релизе.