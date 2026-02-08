В ЛДПР предложили льготную ипотеку для молодых ученых

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить для молодых ученых, работающих в государственных научных институтах, льготную ипотеку с фиксированной пониженной ставкой на уровне в 6%, соответствующее обращение на имя премьера РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагается установить (для молодых ученых, работающих в государственных научных институтах - ред.) пониженную фиксированную процентную ставку по ипотечным кредитам в размере 6% годовых и возможность субсидирования первоначального взноса до 5% стоимости жилья, что позволит создавать стимулирующие условия для удержания молодых специалистов в научной и инновационной среде и обеспечит возможность продолжать профессиональную деятельность без отвлечения на решение жилищных вопросов", - говорится в документе.