Временный поверенный оценил идею альянса Турции, России и Китая

АНКАРА, 8 фев -РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов считает интересным идею соратника президента Турции, лидера партии Националистического движения (МНР) Девлета Бахчели о создании альянса Анкары с Россией и Китаем в противовес Западу.