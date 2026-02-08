Временный поверенный оценил идею альянса Турции, России и Китая

АНКАРА, 8 фев -РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов считает интересным идею соратника президента Турции, лидера партии Националистического движения (МНР) Девлета Бахчели о создании альянса Анкары с Россией и Китаем в противовес Западу.
Бахчели ранее предложил создать альянс Турции с РФ и Китаем в качестве противовеса "коалиции зла", состоящей из США и Израиля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь прокомментировал инициативу, сказав, что пока не "в полной мере ознакомлен" с ней, но пожелал, чтобы "всё было так, как лучше".
"Высказанная лидером Д. Бахчели идея нам показалась весьма интересной. Д. Бахчели вполне логично смотрит на происходящие процессы. Россия, Турция и Китай – ключевые игроки многополярного мира, как в эвентуальном тройственном формате, так и в международных структурах", - сказал Иванов в интервью турецкой газете Nefes, оригинал заявлений на русском языке представила РИА Новости пресс-служба российского диппредставительства.