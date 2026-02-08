Гудков узнал о штрафе за клип "Я узкий" из СМИ

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Блогер и телеведущий Александр Гудков узнал из СМИ о штрафе за унижение достоинства по признаку происхождения в клипе "Я узкий", сообщил его адвокат в ходе рассмотрения апелляционной жалобы в суде.