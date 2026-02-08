Свищев назвал травму горнолыжницы Вонн на Олимпиаде трагедией

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Полученная серьезная травма во время скоростного спуска на Олимпиаде 2026 года в Италии стала настоящей трагедией для олимпийской чемпионки 2010 года американской горнолыжницы Линдси Вонн, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Спортсменка выступала под 13-м номером. Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. 41-летняя американка не смогла самостоятельно подняться, ей несколько минут оказывали помощь на трассе, после чего эвакуировали на вертолете.
«
"Это трагедия для Линдси. Вонн прекрасно начала сезон, и многие считали ее фавориткой Олимпийских игр. У нее были серьезные травмы, но она в таком "солидном" возрасте вернулась в большой спорт. У нее была недавняя незалеченная травма, и то, что она решила выступать в Италии, - это уже серьезный поступок. Старт у нее, к сожалению, не удался, и та травма усилила это ужасное падение. Повреждения у нее, наверное, будут тяжелыми", - сказал Свищев.
"Я испытываю к ней большое уважение, потому что благодаря ей развиваются и популяризуются и горные лыжи, и спорт в целом. Многие молодые девчонки пришли в горнолыжный спорт и росли именно на историях Линдси Вонн. Она вместе с (шведом) Ингемаром Стенмарком борется за количество "глобусов" в Кубках мира и является величайшей спортсменкой. Пожелаю ей выздоровления, такие травмы на Олимпиаде - это удар для всех спортсменов", - отметил собеседник агентства.
Американка 30 января на этапе Кубка мира в Кран-Монтане получила разрыв крестообразной связки, упав к оградительной сетке на верхнем участке трассы. Тогда после оказания медицинской помощи Вонн сумела подняться на ноги и покинула трассу, опираясь на палки. Спортсменку эвакуировали в больницу на вертолете.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года. В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубка мира.