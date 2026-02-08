Рейтинг@Mail.ru
Свищев назвал травму горнолыжницы Вонн на Олимпиаде трагедией - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/gosduma-2073017185.html
Свищев назвал травму горнолыжницы Вонн на Олимпиаде трагедией
Свищев назвал травму горнолыжницы Вонн на Олимпиаде трагедией - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Свищев назвал травму горнолыжницы Вонн на Олимпиаде трагедией
Полученная серьезная травма во время скоростного спуска на Олимпиаде 2026 года в Италии стала настоящей трагедией для олимпийской чемпионки 2010 года... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T15:06:00+03:00
2026-02-08T15:06:00+03:00
спорт
италия
санкт-мориц
дмитрий свищев
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
горнолыжный спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56822/96/568229638_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_b8bf74d7c0c68d38a6c5c8329746492c.jpg
https://ria.ru/20260130/vonn-2071233420.html
италия
санкт-мориц
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56822/96/568229638_346:0:3011:1999_1920x0_80_0_0_6528199b6bbad138082a0dc1324fae2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, санкт-мориц, дмитрий свищев, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026, горнолыжный спорт
Спорт, Италия, Санкт-Мориц, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Горнолыжный спорт
Свищев назвал травму горнолыжницы Вонн на Олимпиаде трагедией

В Госдуме назвали трагедией травму горнолыжницы Вонн на ОИ-2026

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛиндси Вонн
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Линдси Вонн. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Полученная серьезная травма во время скоростного спуска на Олимпиаде 2026 года в Италии стала настоящей трагедией для олимпийской чемпионки 2010 года американской горнолыжницы Линдси Вонн, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Спортсменка выступала под 13-м номером. Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. 41-летняя американка не смогла самостоятельно подняться, ей несколько минут оказывали помощь на трассе, после чего эвакуировали на вертолете.
«
"Это трагедия для Линдси. Вонн прекрасно начала сезон, и многие считали ее фавориткой Олимпийских игр. У нее были серьезные травмы, но она в таком "солидном" возрасте вернулась в большой спорт. У нее была недавняя незалеченная травма, и то, что она решила выступать в Италии, - это уже серьезный поступок. Старт у нее, к сожалению, не удался, и та травма усилила это ужасное падение. Повреждения у нее, наверное, будут тяжелыми", - сказал Свищев.
"Я испытываю к ней большое уважение, потому что благодаря ей развиваются и популяризуются и горные лыжи, и спорт в целом. Многие молодые девчонки пришли в горнолыжный спорт и росли именно на историях Линдси Вонн. Она вместе с (шведом) Ингемаром Стенмарком борется за количество "глобусов" в Кубках мира и является величайшей спортсменкой. Пожелаю ей выздоровления, такие травмы на Олимпиаде - это удар для всех спортсменов", - отметил собеседник агентства.
Американка 30 января на этапе Кубка мира в Кран-Монтане получила разрыв крестообразной связки, упав к оградительной сетке на верхнем участке трассы. Тогда после оказания медицинской помощи Вонн сумела подняться на ноги и покинула трассу, опираясь на палки. Спортсменку эвакуировали в больницу на вертолете.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года. В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубка мира.
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Олимпийская чемпионка по горным лыжам получила травму за неделю до Игр
30 января, 14:08
 
СпортИталияСанкт-МорицДмитрий СвищевГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026Горнолыжный спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    94
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала