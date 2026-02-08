Свищев назвал травму горнолыжницы Вонн на Олимпиаде трагедией

«

"Это трагедия для Линдси. Вонн прекрасно начала сезон, и многие считали ее фавориткой Олимпийских игр. У нее были серьезные травмы, но она в таком "солидном" возрасте вернулась в большой спорт. У нее была недавняя незалеченная травма, и то, что она решила выступать в Италии, - это уже серьезный поступок. Старт у нее, к сожалению, не удался, и та травма усилила это ужасное падение. Повреждения у нее, наверное, будут тяжелыми", - сказал Свищев.