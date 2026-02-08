Соперники Михаила Горбачева: кто мог стать генеральным секретарем

Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев подписывают Договор о стратегических наступательных вооружениях, 31 июля 1991 года

Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев подписывают Договор о стратегических наступательных вооружениях, 31 июля 1991 года

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. В развале СССР зачастую винят лично Михаила Сергеевича Горбачева, считая, мол, встань у руля ЦК КПСС кто-то другой — и Советский Союз продолжил бы свое существование.

Что бы изменилось, приди к власти другой? Была ли у этого кадрового решения достойная альтернатива?

Хозяин Северной столицы

Одним из основных претендентов на власть после смерти Черненко считали Григория Романова, более тридцати лет возглавлявшего Ленинград.

Он, безусловно, имел определенный вес в партии, но как региональный управленец. Недостаток опыта в делах общегосударственного масштаба лишил его возможности обзавестись необходимыми союзниками.

Сам Романов любил вспоминать , как однажды Леонид Брежнев в разговоре с президентом Франции назвал его своим преемником.

Личности Григория Васильевича даются разные оценки, но все отмечают его жесткий стиль руководства и сильные управленческие качества. При нем в Ленинграде почти миллион человек смогли получить отдельные квартиры. Введена в строй Ленинградская АЭС и построено почти двадцать новых станций метрополитена.

Плюс ко всему Романов совсем не дружил с "творческой интеллигенцией" и преследовал любое проявление "инакомыслия".

Жертва черного пиара

Сильно подпортила политическую карьеру Романова история, которую сейчас могли бы назвать черным пиаром. В народе стали гулять слухи о роскошной свадьбе, которую первый секретарь закатил для дочери.

По слухам, она проходила в Таврическом дворце, а пили гости из роскошного сервиза из Эрмитажа, взятого специально на время свадьбы, половину которого еще и разбили. Слух подогревала массовая кампания, устроенная СМИ на Западе. Радиостанции "Свобода"* и "Голос Америки"** вовсю смаковали эту историю.

Благодаря сарафанному радио информация о пышных семейных торжествах мгновенно разлетелась по стране. "Совсем себя царем возомнил, из царской посуды ест и пьет", — говорили в народе.

В Политбюро посыпались письма от разгневанных трудящихся с требованием разобраться с ситуацией. Имиджу Григория Романова был нанесен серьезный удар. Поступок по тем временам считался абсолютно недопустимым для партийного функционера.

Следует заметить, что свадьба действительно была, только, по воспоминаниям мужа дочери Романова, проходила она не во дворце, а на даче.

Старая гвардия

Из старой гвардии кандидатом в лидеры считался глава Московского горкома партии, фактический хозяин столицы Виктор Гришин. Проблема вскрылась сразу: он был уже в возрасте и не пользовался популярностью у народа. То же самое можно сказать про председателя Комитета партийного контроля Михаила Соломенцева.

А вот лидер Компартии Украины Владимир Щербицкий считался сильной фигурой. Как о возможном претенденте на пост генерального секретаря о нем говорили еще при Брежневе.

Личный брежневский фотограф Владимир Мусаэльян утверждал в интервью: "Именно Щербицкого генсек планировал сделать своим преемником. Не хватило недели. Умер Брежнев 10 ноября 1982 года, а 18 ноября должен был состояться Пленум ЦК КПСС, где и прозвучало бы имя преемника".

© Игорь Костин Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий © Игорь Костин Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий

Единодушное решение

И все же Горбачев выделялся на тусклом фоне "кремлевских старцев". Свободная речь "без бумажки", "молодой" 54-летний возраст и кипучая энергия — все это работало в пользу Михаила Сергеевича.

Отдельно замечали природное обаяние Горбачева, его способность поддержать любую тему в разговоре с кем угодно — от членов Политбюро до премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, с которой будущий генсек встретился в 1984 году.

Плюсом была кристально чистая биография: по происхождению — из крестьян, в юности за трудовые успехи был награжден орденом Трудового Красного Знамени, внук председателя колхоза, сын фронтовика.

© AP Photo Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Лондоне. 1984 год © AP Photo Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Лондоне. 1984 год

На заседании Политбюро сразу после объявления о смерти Черненко министр иностранных дел Андрей Громыко предложил на пост генсека Михаила Горбачева. Через несколько часов на Пленуме ЦК партии предложение о персоне Горбачева на пост нового генерального секретаря встретили овацией, голосование было единодушным.

И история пошла по тому пути, который мы знаем сейчас.

* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.