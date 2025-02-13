СССР был бы совсем другим: как одна свадьба погубила соперника Горбачева
© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК СЕПГ, Председатель Государственного совета ГДР Эрих Хонеккер и Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов управлял Северной столицей тринадцать лет, с 1970 по 1983 год. Этот период времени ленинградцы так и прозвали - "эпоха Романова". Его всерьез рассматривали на пост Генерального секретаря КПСС, но скандал со свадьбой его дочери серьезно подорвал его репутацию.
Кто такой Григорий Романов
Личности Григория Васильевича даются разные оценки, но все отмечают его жесткий стиль руководства и сильные управленческие качества. При нем почти миллион человек смогли получить отдельные квартиры. Введена в строй Ленинградская АЭС и построено почти двадцать новых станций метрополитена.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПервый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов
Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов
В то же время Романов преследовал любое проявление "инакомыслия" и не дружил с "творческой интеллигенцией".
Успехи на посту первого секретаря и политический вес, который он приобрел в начале 1980-х, привели к тому, что он наравне с Михаилом Горбачевым стал реальным претендентом на пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Юрия Андропова.
Впрочем, тогда в ходе партийной борьбы победила компромиссная фигура тяжело больного Константина Черненко. Затем случилась история, которую сейчас могли бы назвать "черным пиаром", полностью похоронившая политическую карьеру Романова.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Черненко на трибуне Мавзолея В. И. Ленина
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Черненко на трибуне Мавзолея В. И. Ленина
Пили и ели из царской посуды
О Григории Романове ходило множество слухов, поговаривали, что он состоит в родстве с родом Романовых, что являлось абсолютной ложью.
Родился будущий первый секретарь в многодетной крестьянской семье, где был шестым и самым младшим ребенком.
© РИА Новости / Борис Манушин | Перейти в медиабанкПервый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Васильевич Романов
Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Васильевич Романов
Но вот в народе зашептались о роскошной свадьбе, которую первый секретарь закатил для дочери. Дескать, проходила она в Таврическом дворце, а пили гости из роскошного сервиза из Эрмитажа, взятого специально на время свадьбы, половину которого еще и разбили.
"Совсем себя царем возомнил, из царской посуды кушает и пьет", — шептались в народе. Поступок по тем временам абсолютно недопустимый для партийного функционера.
Слух подогревала массовая кампания, устроенная СМИ на Западе. Радиостанции "Свобода"* и "Голос Америки"** вовсю смаковали эту историю.
Впервые о битой посуде из Эрмитажа написал немецкий журнал "Шпигель" в 1982 году, посвятивший большое расследование данному "инциденту".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Благодаря "сарафанному радио" информация о пышных семейных торжествах мгновенно разлетелась по стране. Имиджу Григория Романова был нанесен серьезный удар.
В Политбюро посыпались письма от разгневанных трудящихся с требованием разобраться с ситуацией.
Что было на самом деле
Слухи слухами, а как дела обстояли на самом деле? Свадьба действительно состоялась в 1974 году, только проходила она не во дворце, а на даче.
"Это, конечно, глупость. Свадьба была на даче. Государственной, кстати, даче. А на следующий день мы уехали на пароходе по Волге. Путешествовать. Никакого Таврического не было. И Эрмитажа не было", - вспоминает Лев Радченко муж дочери Романова.
По поводу сервиза, якобы взятого из Эрмитажа, также информация не соответствует действительности, вот что сказал на этот счет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, давший интервью изданию "Аргументы и Факты".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
"Абсолютная чушь. Во-первых, у нас нет ни одного такого большого сервиза, поскольку царские сервизы после революции распродавались или зарплату ими выдавали. Во-вторых, Романов никогда ничего не просил, да и не бывал он в Эрмитаже. В-третьих, свадьба была в Таврическом дворце, там находилась партийная школа, а при ней - столовая, где и проходила свадьба. Я полагаю, что это не просто слух, а конкретный пример мощной дезинформации, поскольку это был период, когда Романов имел возможность попасть на самые верхи партийной иерархии".
В общем, слухи оказались обычными слухами, успешно используемыми в политической борьбе того времени.
© РИА Новости / Леонид Палладин | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев, справа - Председатель Совета министров СССР Николай Иванович Рыжков, слева - Первый секретарь Московского горкома КПСС Лев Николаевич Зайков на трибуне Мавзолея. 1 мая 1989 года
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев, справа - Председатель Совета министров СССР Николай Иванович Рыжков, слева - Первый секретарь Московского горкома КПСС Лев Николаевич Зайков на трибуне Мавзолея. 1 мая 1989 года
Романова заказал Горбачев
В своих немногочисленных интервью Григорий Романов прямо говорил, что инициатором этой грязной пиар-компании был Горбачев.
"Эти сплетни распускал, я знаю, лично Михаил Сергеевич Горбачев с помощью своих друзей из КГБ, — утверждал Романов. — Весь Ленинград знал, что после ЗАГСа мы поехали ко мне на квартиру, я жил на берегу Невы у Кировского моста напротив Петропавловской крепости. Конечно, никаких сервизов не было, все было очень скромно. Но люди несколько лет подряд писали возмущенные письма в ЦК, и по "голосам" тоже постоянно говорили, что Романов сервиз разбил. Очень сильно по мне эта история ударила".
© РИА Новости / В. Савостьянов | Перейти в медиабанкПервый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов
Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов
Придя к власти в 1985 году, Горбачев практически сразу снял Романова с должности, отправив на пенсию "по состоянию здоровья" в возрасте 62 лет.
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** СМИ, признанное в России иноагентом.