https://ria.ru/20260208/futbol-2073008453.html
Футболист сборной Швейцарии стал жертвой попытки ограбления
Футболист сборной Швейцарии стал жертвой попытки ограбления - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Футболист сборной Швейцарии стал жертвой попытки ограбления
Нападающий французского "Ренна" и сборной Швейцарии по футболу Брель Эмболо стал жертвой попытки ограбления около своего дома, сообщает Le Parisien. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T14:01:00+03:00
2026-02-08T14:01:00+03:00
2026-02-08T14:03:00+03:00
футбол
франция
швейцария
париж
брель эмболо
ренн
ланс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834003636_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb45bf571682069d3027f888c3a460af.jpg
https://ria.ru/20260208/futbol-2072970230.html
франция
швейцария
париж
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834003636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34df15decb388fb14107ac0f8fd31e08.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, швейцария, париж, брель эмболо, ренн, ланс
Футбол, Франция, Швейцария, Париж, Брель Эмболо, Ренн, Ланс
Футболист сборной Швейцарии стал жертвой попытки ограбления
Футболист "Ренна" Брель Эмболо стал жертвой попытки ограбления