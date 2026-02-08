Рейтинг@Mail.ru
Футболист сборной Швейцарии стал жертвой попытки ограбления
14:01 08.02.2026
Футболист сборной Швейцарии стал жертвой попытки ограбления
Нападающий французского "Ренна" и сборной Швейцарии по футболу Брель Эмболо стал жертвой попытки ограбления около своего дома, сообщает Le Parisien. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Нападающий французского "Ренна" и сборной Швейцарии по футболу Брель Эмболо стал жертвой попытки ограбления около своего дома, сообщает Le Parisien.
По данным издания, после субботнего матча 21-го тура чемпионата Франции между "Ренном" и "Лансом" (1:3) преступники пытались угнать припаркованный у дома Эмболо автомобиль стоимостью в несколько сотен тысяч евро.
Футболист преследовал преступников, но тем удалось скрыться. В ходе дачи показаний полиции Эмболо заявил, что четырьмя днями ранее была предпринята аналогичная попытка ограбления. Преступники пока не задержаны.
Во Франции в последние месяцы несколько игроков стали жертвами краж со взломом. 27 сентября в Париже и Эссоне были арестованы и взяты под стражу двое 28-летних преступников, подозреваемых в четырех кражах, совершенных в отношении профессиональных футболистов.
