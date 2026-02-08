МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поскольку для конфликта между Россией и ЕС нет причин, в нескольких европейских странах, разжигающих вражду с Москвой, вскоре может смениться власть, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Туск — глобалист, Макрон — глобалист, Стармер — глобалист, Мерц — глобалист. Все эти люди связаны с BlackRock. <…> Моральные принципы и система убеждений этих людей абсолютно неприемлемы. <…> Избиратели скоро выгонят их, потому что нет никаких причин для конфликта между Европой и Россией. <…> Полагаю, место, которое с наибольшей вероятностью "лопнет по швам" первым, — это Великобритания. Возможно, с этого все и начнется. Франция будет недалеко позади, а немцы, думаю, не предпримут ничего, пока не увидят, что это происходит где-то еще", — отметил он.
При этом аналитик выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине.
"Мы не знаем, какие решения принимаются в Москве. <…> Но исходя из того, что мы видим в военном плане на местах, <…> все закончится на российских условиях. Вот-вот будет принято решение, когда, где и как это произойдет. То, что мы увидим в будущем, будет отличаться от того, что мы наблюдали последние почти четыре года", — добавил Макгрегор.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе через обсуждение предложенного США мирного плана. При этом стремление Владимира Зеленского к переговорам остается под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, а наступательные действия российских войск — это именно принуждение к мирному решению.
Москва предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
