"Лопнут по швам". В США назвали страны, где сменится власть из-за России
01:34 08.02.2026 (обновлено: 01:35 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/evropa-2072949129.html
"Лопнут по швам". В США назвали страны, где сменится власть из-за России
Поскольку для конфликта между Россией и ЕС нет причин, в нескольких европейских странах, разжигающих вражду с Москвой, вскоре может смениться власть, заявил... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T01:34:00+03:00
2026-02-08T01:35:00+03:00
в мире
евросоюз
европа
россия
москва
украина
владимир зеленский
сергей лавров
европа
россия
москва
украина
в мире, евросоюз, европа, россия, москва, украина, владимир зеленский, сергей лавров, министерство обороны сша, blackrock
В мире, Евросоюз, Европа, Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Министерство обороны США, BlackRock
"Лопнут по швам". В США назвали страны, где сменится власть из-за России

Аналитик Макгрегор: в Великобритании, Франции и ФРГ скоро может смениться власть

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Великобритании и ЕС
Флаги Великобритании и ЕС
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Великобритании и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поскольку для конфликта между Россией и ЕС нет причин, в нескольких европейских странах, разжигающих вражду с Москвой, вскоре может смениться власть, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Туск — глобалист, Макрон — глобалист, Стармер — глобалист, Мерц — глобалист. Все эти люди связаны с BlackRock. <…> Моральные принципы и система убеждений этих людей абсолютно неприемлемы. <…> Избиратели скоро выгонят их, потому что нет никаких причин для конфликта между Европой и Россией. <…> Полагаю, место, которое с наибольшей вероятностью "лопнет по швам" первым, — это Великобритания. Возможно, с этого все и начнется. Франция будет недалеко позади, а немцы, думаю, не предпримут ничего, пока не увидят, что это происходит где-то еще", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
6 февраля, 08:00
При этом аналитик выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине.
"Мы не знаем, какие решения принимаются в Москве. <…> Но исходя из того, что мы видим в военном плане на местах, <…> все закончится на российских условиях. Вот-вот будет принято решение, когда, где и как это произойдет. То, что мы увидим в будущем, будет отличаться от того, что мы наблюдали последние почти четыре года", — добавил Макгрегор.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе через обсуждение предложенного США мирного плана. При этом стремление Владимира Зеленского к переговорам остается под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, а наступательные действия российских войск — это именно принуждение к мирному решению.
Москва предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Европа вспомнила про слабое место России
1 февраля, 08:00
 
В миреЕвросоюзЕвропаРоссияМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМинистерство обороны СШАBlackRock
 
 
