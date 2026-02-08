СМИ: эстонские перевозчики пострадают от ограничений на границе с Россией

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Эстонские автобусные перевозчики наиболее пострадают от решения правительства ввести новые ограничения на двух погранпунктах на границе с Россией, сообщает телерадиокомпания ERR.
Ранее ERR со ссылкой на коммуникационное бюро эстонского правительства сообщила, что власти Эстонии с 24 февраля закроют на три месяца ночное движение на автомобильных погранпунктах Лухамаа и Койдула на границе с Россией. Эстонские власти, аргументируя принятие своего решения, отметили, что ночное закрытие пунктов пропуска позволит направить больше ресурсов на охрану границы.
"Автобусные компании и фирмы, управляющие парковочными зонами, больше всего пострадают от решения правительства временно закрыть два пограничных пункта", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
Отмечается, что больше всего это затронет автобусные компании, которым пришлось отменять ряд вечерних рейсов. Например, маршрут автобусов эстонской компании Lux Express из Таллина в Санкт-Петербург проходит через пункт пропуска Лухамаа. В то же время компания Railservis, предоставляющая услуги по организации зон ожидания на пограничном переходе Койдула, заявила, что в случае дальнейшего сокращения количества транспортных средств она столкнется с финансовыми трудностями.