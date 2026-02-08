Эпштейн хотел предложить Зимбабве новую валюту

На вопрос Ито, знаком ли финансист с президентом, Эпштейн отвечает, что "нет, но могу легко привлечь его внимание".

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.