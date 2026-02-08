https://ria.ru/20260208/epshteyn-2073021700.html
Эпштейн хотел предложить Зимбабве новую валюту
Эпштейн хотел предложить Зимбабве новую валюту
ПРЕТОРИЯ, 8 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хотел предложить экс-президенту Зимбабве Роберту Мугабе новую валюту, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США материалы.
Ныне покойный Мугабе
занимал должность главы государства с 1987 по 2017 год.
В переписке от июня 2015 года с "Джоем Ито" (такое же имя у известного японо-американского предпринимателя) Эпштейн
отправил ссылку на статью газеты Guardian. Издание писало о планах властей африканской страны обменивать квадриллионы зимбабвийских долларов на несколько долларов США
. Тема переписки названа "плодородная земля для исследований".
"Нам нужно связаться с ним (Мугабе - ред.) и предложить новую валюту/экономику", - пишет Эпштейн.
На вопрос Ито, знаком ли финансист с президентом, Эпштейн отвечает, что "нет, но могу легко привлечь его внимание".
"Зимбабве стала бы замечательной чашкой Петри", - добавил Эпштейн.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.