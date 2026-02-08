Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн хотел предложить Зимбабве новую валюту - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/epshteyn-2073021700.html
Эпштейн хотел предложить Зимбабве новую валюту
Эпштейн хотел предложить Зимбабве новую валюту - РИА Новости, 08.02.2026
Эпштейн хотел предложить Зимбабве новую валюту
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хотел предложить экс-президенту Зимбабве Роберту Мугабе новую валюту, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T15:46:00+03:00
2026-02-08T15:46:00+03:00
в мире
сша
зимбабве
джеффри эпштейн
роберт мугабе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_587abf8a8cc8f339e9ad4207f0dccbd5.jpg
https://ria.ru/20260208/ukraina-2073020344.html
https://ria.ru/20260208/epshteyn-2072900973.html
сша
зимбабве
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b1af5cc65e038e3f5277e83f04ebff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, зимбабве, джеффри эпштейн, роберт мугабе
В мире, США, Зимбабве, Джеффри Эпштейн, Роберт Мугабе
Эпштейн хотел предложить Зимбабве новую валюту

РИА Новости: Эпштейн хотел предложить Зимбабве новую валюту

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРЕТОРИЯ, 8 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хотел предложить экс-президенту Зимбабве Роберту Мугабе новую валюту, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США материалы.
Ныне покойный Мугабе занимал должность главы государства с 1987 по 2017 год.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Госдуме сравнили Украину с островом Эпштейна
Вчера, 15:34
В переписке от июня 2015 года с "Джоем Ито" (такое же имя у известного японо-американского предпринимателя) Эпштейн отправил ссылку на статью газеты Guardian. Издание писало о планах властей африканской страны обменивать квадриллионы зимбабвийских долларов на несколько долларов США. Тема переписки названа "плодородная земля для исследований".
"Нам нужно связаться с ним (Мугабе - ред.) и предложить новую валюту/экономику", - пишет Эпштейн.
На вопрос Ито, знаком ли финансист с президентом, Эпштейн отвечает, что "нет, но могу легко привлечь его внимание".
"Зимбабве стала бы замечательной чашкой Петри", - добавил Эпштейн.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Главная тайна Эпштейна осталась скрыта
Вчера, 08:00
 
В миреСШАЗимбабвеДжеффри ЭпштейнРоберт Мугабе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала