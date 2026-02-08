Далай-лама опроверг сообщения о встречах с Эпштейном

Это разъяснение последовало за сообщениями ряда индийских и международных изданий, согласно которым поиск на веб-сайте министерства юстиции США показал, что слово "Далай" встречается около 169 раз в электронных письмах, документах и других записях в "файлах Эпштейна". По данным изданий, имя Далай-ламы фигурировало в пересылаемых новостных статьях, случайных упоминаниях о неудачных попытках организовать мероприятия или встречи, при этом в файлах не обнаружено доказательств того, что состоялась какая-либо реальная встреча или прямой контакт.