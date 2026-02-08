Рейтинг@Mail.ru
Далай-лама опроверг сообщения о встречах с Эпштейном
12:21 08.02.2026
Далай-лама опроверг сообщения о встречах с Эпштейном
2026
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 фев – РИА Новости. Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо никогда не встречался со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщается на официальном сайте Далай-ламы.
"В некоторых недавних сообщениях СМИ и публикациях в социальных сетях, касающихся "дела Эпштейна", предпринимаются попытки связать его святейшество Далай-ламу с Джеффри Эпштейном. Мы можем однозначно подтвердить, что его святейшество никогда не встречался с Джеффри Эпштейном и не давал разрешения на какие-либо встречи или контакты с ним от своего имени", - говорится в сообщении.
Главная тайна Эпштейна осталась скрыта
Вчера, 08:00
Главная тайна Эпштейна осталась скрыта
Вчера, 08:00
Это разъяснение последовало за сообщениями ряда индийских и международных изданий, согласно которым поиск на веб-сайте министерства юстиции США показал, что слово "Далай" встречается около 169 раз в электронных письмах, документах и других записях в "файлах Эпштейна". По данным изданий, имя Далай-ламы фигурировало в пересылаемых новостных статьях, случайных упоминаниях о неудачных попытках организовать мероприятия или встречи, при этом в файлах не обнаружено доказательств того, что состоялась какая-либо реальная встреча или прямой контакт.
Ранее министерство юстиции США опубликовало около 3,5 миллионов файлов по делу скандально известного финансиста.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
4 февраля, 08:00
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
4 февраля, 08:00
 
