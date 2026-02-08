https://ria.ru/20260208/epshteyn-2072995876.html
Далай-лама опроверг сообщения о встречах с Эпштейном
Далай-лама опроверг сообщения о встречах с Эпштейном - РИА Новости, 08.02.2026
Далай-лама опроверг сообщения о встречах с Эпштейном
Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо никогда не встречался со скандально известным американским финансистом Джеффри... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:21:00+03:00
2026-02-08T12:21:00+03:00
2026-02-08T12:21:00+03:00
религия
в мире
сша
джеффри эпштейн
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152060/71/1520607175_0:52:3456:1996_1920x0_80_0_0_bd259cd85b921df007c5d29e791fb57c.jpg
https://ria.ru/20260208/epshteyn-2072900973.html
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072053268.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152060/71/1520607175_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_0e37ef4b98c6e75a3d2b6d94774e9011.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джеффри эпштейн, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
Религия, В мире, США, Джеффри Эпштейн, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
Далай-лама опроверг сообщения о встречах с Эпштейном
Далай-лама опроверг информацию о встречах и контактах с Эпштейном
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 фев – РИА Новости. Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо никогда не встречался со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщается на официальном сайте Далай-ламы.
"В некоторых недавних сообщениях СМИ и публикациях в социальных сетях, касающихся "дела Эпштейна
", предпринимаются попытки связать его святейшество Далай-ламу с Джеффри Эпштейном. Мы можем однозначно подтвердить, что его святейшество никогда не встречался с Джеффри Эпштейном и не давал разрешения на какие-либо встречи или контакты с ним от своего имени", - говорится в сообщении.
Это разъяснение последовало за сообщениями ряда индийских и международных изданий, согласно которым поиск на веб-сайте министерства юстиции США показал, что слово "Далай" встречается около 169 раз в электронных письмах, документах и других записях в "файлах Эпштейна". По данным изданий, имя Далай-ламы фигурировало в пересылаемых новостных статьях, случайных упоминаниях о неудачных попытках организовать мероприятия или встречи, при этом в файлах не обнаружено доказательств того, что состоялась какая-либо реальная встреча или прямой контакт.
Ранее министерство юстиции США опубликовало около 3,5 миллионов файлов по делу скандально известного финансиста.
В 2019 году Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.