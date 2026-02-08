Эпштейн хвастался ужином с Маском и Цукербергом

НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн хвастался ужином с гендиректором Meta* Марком Цукербергом и бизнесменом Илоном Маском, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные по делу Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн хвастался ужином с гендиректором Meta* Марком Цукербергом и бизнесменом Илоном Маском, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные по делу документы

В одном из документов, обнародованных минюстом США , у Эпштейна спрашивают, будет ли он в Нью-Йорке 27 августа. Документ, скриншот письма, датирован 20 августа 2015 года.

Эпштейн отвечает (пунктуация и орфография сохранены): "not sure yet. i had dinner with zuckerburg, musk, thiel hoffman, wild". Это можно перевести как: "пока не уверен. я ужинал с цукербургом, маском, тилем хоффманом, дико (или уайлдом - ред.)".

В фамилии Цукерберг Эпштейн, видимо, опечатался. Под "тилем хоффманом", вероятно, подразумеваются, два человека – бизнесмены Питер Тиль и Рид Хоффман. "Wild" может быть как и фамилией одного из присутствовавших (Уайлд), так описанием самого мероприятия – "дико".

Отдельно 3 августа 2015 года Эпштейн переслал сам себе фотографию, где за столом сидят Цукерберг Маск и еще несколько человек. Самого финансиста на ней не видно, как и неясно, был ли он вообще на том мероприятии.

Маск переписывался с Эпштейном на протяжении как минимум нескольких лет, хотя сам неоднократно это отрицал. Также в одной из переписок он обсуждал с Эпштейном детали планируемого визита на остров финансиста.