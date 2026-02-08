Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн хвастался ужином с Маском и Цукербергом - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/epshtejn-2072946060.html
Эпштейн хвастался ужином с Маском и Цукербергом
Эпштейн хвастался ужином с Маском и Цукербергом - РИА Новости, 08.02.2026
Эпштейн хвастался ужином с Маском и Цукербергом
Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн хвастался ужином с гендиректором Meta* Марком Цукербергом и бизнесменом Илоном Маском, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T00:12:00+03:00
2026-02-08T00:12:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
илон маск
марк цукерберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071603483.html
https://ria.ru/20260204/epshteyn--2072070167.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:117:2000:1617_1920x0_80_0_0_6436dc55075bcb82af4584230b05ee75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, илон маск, марк цукерберг
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Илон Маск, Марк Цукерберг
Эпштейн хвастался ужином с Маском и Цукербергом

РИА Новости: Эпштейн хвастался ужином с Цукербергом и Маском

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн хвастался ужином с гендиректором Meta* Марком Цукербергом и бизнесменом Илоном Маском, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные по делу документы.
В одном из документов, обнародованных минюстом США, у Эпштейна спрашивают, будет ли он в Нью-Йорке 27 августа. Документ, скриншот письма, датирован 20 августа 2015 года.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
2 февраля, 01:12
Эпштейн отвечает (пунктуация и орфография сохранены): "not sure yet. i had dinner with zuckerburg, musk, thiel hoffman, wild". Это можно перевести как: "пока не уверен. я ужинал с цукербургом, маском, тилем хоффманом, дико (или уайлдом - ред.)".
В фамилии Цукерберг Эпштейн, видимо, опечатался. Под "тилем хоффманом", вероятно, подразумеваются, два человека – бизнесмены Питер Тиль и Рид Хоффман. "Wild" может быть как и фамилией одного из присутствовавших (Уайлд), так описанием самого мероприятия – "дико".
Отдельно 3 августа 2015 года Эпштейн переслал сам себе фотографию, где за столом сидят Цукерберг, Маск и еще несколько человек. Самого финансиста на ней не видно, как и неясно, был ли он вообще на том мероприятии.
Маск переписывался с Эпштейном на протяжении как минимум нескольких лет, хотя сам неоднократно это отрицал. Также в одной из переписок он обсуждал с Эпштейном детали планируемого визита на остров финансиста.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Эпштейн интересовался проектом по созданию "дизайнерских детей"
4 февраля, 02:07
 
В миреРоссияСШАНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнИлон МаскМарк Цукерберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала