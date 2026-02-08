https://ria.ru/20260208/epshtejn-2072946060.html
Эпштейн хвастался ужином с Маском и Цукербергом
Эпштейн хвастался ужином с Маском и Цукербергом - РИА Новости, 08.02.2026
Эпштейн хвастался ужином с Маском и Цукербергом
Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн хвастался ужином с гендиректором Meta* Марком Цукербергом и бизнесменом Илоном Маском, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T00:12:00+03:00
2026-02-08T00:12:00+03:00
2026-02-08T00:12:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
илон маск
марк цукерберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071603483.html
https://ria.ru/20260204/epshteyn--2072070167.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:117:2000:1617_1920x0_80_0_0_6436dc55075bcb82af4584230b05ee75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, илон маск, марк цукерберг
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Илон Маск, Марк Цукерберг
Эпштейн хвастался ужином с Маском и Цукербергом
РИА Новости: Эпштейн хвастался ужином с Цукербергом и Маском
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости.
Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн хвастался ужином с гендиректором Meta* Марком Цукербергом и бизнесменом Илоном Маском, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные по делу документы
.
В одном из документов, обнародованных минюстом США
, у Эпштейна
спрашивают, будет ли он в Нью-Йорке
27 августа. Документ, скриншот письма, датирован 20 августа 2015 года.
Эпштейн отвечает (пунктуация и орфография сохранены): "not sure yet. i had dinner with zuckerburg, musk, thiel hoffman, wild". Это можно перевести как: "пока не уверен. я ужинал с цукербургом, маском, тилем хоффманом, дико (или уайлдом - ред.)".
В фамилии Цукерберг Эпштейн, видимо, опечатался. Под "тилем хоффманом", вероятно, подразумеваются, два человека – бизнесмены Питер Тиль и Рид Хоффман. "Wild" может быть как и фамилией одного из присутствовавших (Уайлд), так описанием самого мероприятия – "дико".
Отдельно 3 августа 2015 года Эпштейн переслал сам себе фотографию, где за столом сидят Цукерберг
, Маск
и еще несколько человек. Самого финансиста на ней не видно, как и неясно, был ли он вообще на том мероприятии.
Маск переписывался с Эпштейном на протяжении как минимум нескольких лет, хотя сам неоднократно это отрицал. Также в одной из переписок он обсуждал с Эпштейном детали планируемого визита на остров финансиста.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.