"Гнилые стены в наследство": как коллекторы воскрешают долги умерших

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Доля в старом сельском доме и огромный долг по кредиту — вот что получила после смерти бабушки 18-летняя сирота из Оренбургской области. Из-за ареста счетов устроиться на официальную работу или пойти учиться она не может. В похожей ситуации — тысячи россиян. Принять сомнительное наследство многих уговаривают органы опеки. Как итог, бывшие детдомовцы остаются не только с долгами, но и без квартиры от государства. За ними начинают охотиться коллекторы.

"Не видела этих денег"

Свою жизнь Ксения Зубова называет готовым киносценарием для драмы. Единственный светлый отрезок — детство. Тогда ее мать еще была успешным риелтором и мечтала, что дочь поступит в музыкальную школу.

На фортепиано Ксения играть научилась. Но мать этого уже не застала — когда дочери было семь, покончила с собой. Ее тело — синее и холодное, со страшной гримасой на лице — Ксюша обнаружила в коридоре квартиры, где они жили вместе с маленьким братом и бабушкой. Девочка еще долго трясла мертвую женщину за плечи и уговаривала: "Просыпайся, хватит уже..."

© Фото предоставлено Ксенией Зубовой Ксения с мамой © Фото предоставлено Ксенией Зубовой Ксения с мамой

"В тот день я пришла из школы — всего две недели ходила на занятия. О смерти ничего не знала, умерших не видела. А так как мама часто подшучивала над нами, думала, что и это — розыгрыш", — свой рассказ Зубова начинает с трагедии, буквально перемоловшей ее жизнь.

Мать сильно изменилась после того, как в ее жизни появился "перманентный" уголовник Максим. Она то провожала его в колонию, то встречала. И очень любила.

"Когда он выходил, у них постоянно были ссоры. Он ее поколачивал. После рождения брата мама начала сильно пить. И в итоге после очередной ссоры решилась на этот страшный шаг", — перескакивает Ксения на начало истории.

Последовавшие за трагедией недели она помнит смутно. Бабушка экстренно продала квартиру — не смогла жить там, где покончила с собой единственная дочь. Горе тоже пыталась утопить в бутылке.

"Бабушка нас любила, но, когда пила, о нас с годовалым братом почти не заботилась — только деньги давала. Я ходила в магазины, готовила, меняла памперсы. Фактически в семь лет стала единственным взрослым в семье", — говорит Ксения.

© Фото предоставлено Ксенией Зубовой Ксения с бабушкой © Фото предоставлено Ксенией Зубовой Ксения с бабушкой

Один случай из тех времен врезался в память особенно остро: в квартире прорвало трубу, брат поскользнулся на мокром полу, упал, рассек бровь и потерял сознание. Ксюша побежала будить бабушку, трясла ее, но та не просыпалась — была слишком пьяна.

После этого женщина завязала с алкоголем. Но появились другие проблемы со здоровьем. В 2021-м случился первый инфаркт. Через год — еще один. Затем — рак языка. "Бабушка не могла ничего есть, только пила воду. Похудела со ста с лишним до шестидесяти килограммов. Говорить тоже не получалось — пыталась, но из горла вырывалось мычание. Если ей нужно было нас о чем-то попросить, писала в тетрадке", — вспоминает девушка.

Умерла еще нестарая женщина 25 февраля 2024-го. Сидя. Лежать уже не могла.

"Тут же к нам домой приехали родственники, в том числе со стороны отчима. Забрали документы на дом и ключи", — рассказывает Ксения. Ее брата та семья взяла на воспитание. А девушка нашла себе временного опекуна — мать друга.

Из письма Ксении в редакцию:

"На днях я получила известие о заморозке всех моих счетов до уплаты долга в размере более 105 тысяч рублей. Оказалось, что я — "злостный должник" по кредитам бабушки, о которых я даже не знала. Как это произошло? Когда мне было 16, органы опеки Сакмарского района и мой тогдашний опекун фактически убедили меня подписать заявление на наследство — долю в старом сельском доме. Никто не объяснил ребенку, что вместе с гнилыми стенами я получу долги в 105 тысяч рублей перед Сбербанком (возможно, бабушка брала кредит на лечение) и более 500 тысяч рублей перед другими банками, о которых я до сих пор не имею полной информации…"

Суд проходил без ее участия — на тот момент девушка гостила у друзей в Казахстане. О заседании не знала. В решении говорится, что долг и проценты по займу нужно взыскать солидарно с Ксении и ее брата.

Солидарно — значит, кредитор может погасить долг за счет наиболее платежеспособного участника процесса. Так как брату девушки только исполнилось тринадцать, а опекун оплачивать долги отказалась, наиболее состоятельной посчитали Зубову.

"В декабре я переехала в Санкт-Петербург, решила найти работу, пойти учиться — словом, начать новую жизнь. Но выяснилось, что все мои счета арестованы. Я не могу заплатить за комнату в коммуналке, в которой живу. Не могу устроиться на официальную работу — все равно у меня будут снимать почти всю зарплату в счет погашения долга. Я одна — мне некому помочь", — говорит Ксения.

Из письма Ксении в редакцию:

"Для банка 105 тысяч — это статистика. Для меня в 18 лет — это возможность оплатить жилье и купить еду. Я не получала свидетельства о наследстве, не тратила этих денег, я не живу в этом доме. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое и дали шанс на жизнь без долгов, которые я не брала".

"Исключений для сирот нет"

В такую ловушку попадают тысячи российских сирот, объясняет директор благотворительного центра "Соучастие в судьбе" Алексей Головань. Принимая наследство от родственников, они зачастую получают и кредиты, а также долги за ЖКУ. Нарушения законодательства в этом нет.

"Согласно статье 1175 Гражданского кодекса, долги умерших переходят к наследникам. Исключений нет ни для сирот, ни для инвалидов, — объясняет правозащитник. — Именно поэтому и самим ребятам, и их законным представителям мы советуем внимательно изучить, что входит в наследство, прежде чем принимать его".

По словам Голованя, иногда задолженность по кредитам или ЖКУ в несколько раз превышает стоимость самого имущества.

До недавнего времени проверить, включает ли "приданое" обременения и какова их сумма, было практически невозможно. Но с ноября 2025-го нотариусов обязали сообщать о кредитах, входящих в состав наследуемого.

Впрочем, довольно часто на сирот и их представителей давит опека, и фактически заставляет принимать сомнительное имущество с долгами. Воздействуют и на руководство детских домов, которые вроде как в интересах несовершеннолетних подают заявления на открытие наследственных дел.

А ведь у принятия такого "добра" есть и более серьезные последствия, чем неожиданно свалившийся кредит: сироту исключают из очереди на получение государственного жилья.

"Потом выясняется, что и в бывшем родительском доме проживать невозможно, потому что это, например, крохотная комната без удобств в коммуналке. Или там обосновались соседи-маргиналы. А если жилплощадь в сельской местности, где большинство домов ветхие, то признать ее непригодной бывает очень непросто", — уточняет Головань.

"Думают, что простят"

Но бывает, что и сами сироты фактически спекулируют своим статусом.

"Иногда человек знает о долгах родственников, но надеется, что, раз у него статус сироты, то ему простят, разрешат не платить. А потом очень удивляется, когда приставы арестовывают счета", — озвучивает неприятную правду Головань.

Проблема наследования долгов подопечными детских домов обсуждается уже не первый год. Но решения пока нет.

"Несколько лет назад этот вопрос поднимали на Совете по правам человека при президенте. И Владимир Путин поддержал идею, что сирот нужно освобождать хотя бы от "хвостов" по коммуналке. Но на законодательном уровне за это время так ничего и не поменялось", — обращает внимание директор фонда "Соучастие в судьбе".

В 2024-м было сразу несколько законопроектов, призванных решить эту проблему. Но даже до второго чтения ни один из них не дошел.

Воскресшие долги

Родители Романа Гуськова умерли с разницей в год: мать — когда молодому человеку было тринадцать, отец — четырнадцать. Подростка взяла на воспитание родная тетя. Когда оформляли документы, встал вопрос и с наследством.

Роман говорит, что комнату в коммуналке в Нижнем Новгороде, которую родители купили по молодости, принимать не хотел.

"Там нет ни ванны, ни душа, вода только холодная, раковина — в коридоре, ею пользуются и другие жильцы. Газ отключили, отопление от другой квартиры, везде ползали тараканы. Плюс родители оставили огромный долг по ЖКУ — порядка ста тысяч рублей", — объясняет молодой человек.

© Роман Гуськов Комната, которую вместе с долгами получил в наследство Роман Гуськов © Роман Гуськов Комната, которую вместе с долгами получил в наследство Роман Гуськов

Но в опеке тетю Романа ввели в заблуждение, напирали на то, что "это ведь квартира", в наше время таким "добром" не разбрасываются. В итоге она от имени племянника приняла наследство. А в этом году, спустя пять лет после смерти родителей, молодой человек узнал, что, помимо комнаты с долгами, на него перешли и кредиты.

"Пока с меня требуют 30 тысяч по одному микрозайму, но судья сказала, что есть и другие", — переживает сирота.

Сейчас он не работает, учится на дневном отделении в колледже. Доход — стипендия и пособие. Родительские долги ему просто не потянуть.

Причем, по словам юриста из Нижнего Новгорода, которая занимается ситуацией Романа, кредит родственники Гуськова брали еще в 2012 году. А в 2025-м его воскресили коллекторы из сомнительной конторы.

"Спустя 13 лет этот долг выкупила некая фирма, потом подала заявление на замену лица в исполнительном производстве. И это определение было удовлетворено судом. Теперь получается, что должник — мой сирота, которому на момент взятия займа было всего шесть лет", — объясняет юрист.

В случае с кредитами есть срок исковой давности в три года — все, что бралось раньше, возврату не подлежит. Но применить его можно лишь в том случае, если ответчик придет в суд и заявит об этом. Роман же даже не знал о заседании — извещения приносили по адресу старой квартиры, где он давно не жил.

И это не единичная ситуация. Тот же специалист ведет дело и другой сироты, чей долг тоже выкупили коллекторы. Причем девушка даже заявление на наследство не подавала. О том, что она потенциальная наследница, нотариусу сообщил брат, когда открывал дело.

"Сейчас мы пытаемся заявить о непринятии наследства. Но в России такой практики пока не было", — уточняет юрист.

Все опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в одном: проблему надо решать. Ведь если детям из полной семьи "подушку безопасности" могут обеспечить родители, то сиротам приходится рассчитывать только на себя. Пойти не по той дороге, когда твоя самостоятельная жизнь начинается в статусе должника, очень просто.