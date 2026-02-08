https://ria.ru/20260208/dmitriev-2073057999.html
Дмитриев прокомментировал увольнение главы аппарата Стармера
Дмитриев прокомментировал увольнение главы аппарата Стармера
"Корабль" премьер-министра Великобритании Кира Стармера приходит в запустение, вскоре его покинет и сам Стармер, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента
великобритания
кир стармер
кирилл дмитриев
джеффри эпштейн
в мире
сша
https://ria.ru/20260205/starmer-2072556868.html
https://ria.ru/20260202/starmer-2071795092.html
великобритания
сша
Дмитриев прокомментировал увольнение главы аппарата Стармера
Дмитриев: корабль Стармера быстро становится необитаемым
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Корабль" премьер-министра Великобритании Кира Стармера приходит в запустение, вскоре его покинет и сам Стармер, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя уход главы аппарата премьера Великобритании Моргана Максуини.
Ранее Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании
в США
Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном
.
"Корабль Стармера быстро становится необитаемым, скоро (за Максуини - ред.) последует и самый непопулярный британский премьер в истории и поджигатель войны Кир Стармер
собственной персоной", - написал Дмитриев
на своей странице в соцсети X
.
Дмитриев сделал свою публикацию, комментируя пост газеты Financial Times, посвященный отставке Максуини.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.