Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал увольнение главы аппарата Стармера - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/dmitriev-2073057999.html
Дмитриев прокомментировал увольнение главы аппарата Стармера
Дмитриев прокомментировал увольнение главы аппарата Стармера - РИА Новости, 08.02.2026
Дмитриев прокомментировал увольнение главы аппарата Стармера
"Корабль" премьер-министра Великобритании Кира Стармера приходит в запустение, вскоре его покинет и сам Стармер, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T19:13:00+03:00
2026-02-08T19:13:00+03:00
великобритания
кир стармер
кирилл дмитриев
джеффри эпштейн
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
https://ria.ru/20260205/starmer-2072556868.html
https://ria.ru/20260202/starmer-2071795092.html
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, кир стармер, кирилл дмитриев, джеффри эпштейн, в мире, сша
Великобритания, Кир Стармер, Кирилл Дмитриев, Джеффри Эпштейн, В мире, США
Дмитриев прокомментировал увольнение главы аппарата Стармера

Дмитриев: корабль Стармера быстро становится необитаемым

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Корабль" премьер-министра Великобритании Кира Стармера приходит в запустение, вскоре его покинет и сам Стармер, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя уход главы аппарата премьера Великобритании Моргана Максуини.
Ранее Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев призвал Стармера подать в отставку
5 февраля, 19:51
"Корабль Стармера быстро становится необитаемым, скоро (за Максуини - ред.) последует и самый непопулярный британский премьер в истории и поджигатель войны Кир Стармер собственной персоной", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Дмитриев сделал свою публикацию, комментируя пост газеты Financial Times, посвященный отставке Максуини.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Дмитриев назвал десять скандалов в Британии при Стармере
2 февраля, 19:56
 
ВеликобританияКир СтармерКирилл ДмитриевДжеффри ЭпштейнВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала