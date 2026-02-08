Рейтинг@Mail.ru
Дэвис и Смолкин стали четвертыми в произвольной программе командника ОИ
Фигурное катание
 
01:07 08.02.2026
Дэвис и Смолкин стали четвертыми в произвольной программе командника ОИ
Дэвис и Смолкин стали четвертыми в произвольной программе командника ОИ
Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, заняли четвертое место в произвольном танце в рамках командного турнира по...
https://ria.ru/20260206/russkaya-komanda-2072788028.html
Новости
Дэвис и Смолкин стали четвертыми в произвольной программе командника ОИ

Дэвис и Смолкин заняли четвертое место в произволке командного турнира ОИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДиана Дэвис и Глеб Смолкин после выступления на Олимпийских играх в Пекине
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, заняли четвертое место в произвольном танце в рамках командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Они набрали 117,82 балла. Первыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (133,23), вторыми - итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,22), на третьей строчке расположились представители Канады Маржори Лажуа и Закари Лага (120,90).
В общем зачете командного турнира лидирует сборная США (44 балла), далее идут команды Японии (39), Италии (37), Канады (35) и Грузии (32).
Турнир завершится в воскресенье произвольными программами у пар, женщин и мужчин.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
"Ослепительно идеальны": как самая российская команда бьется на Олимпиаде
6 февраля, 20:05
 
Фигурное катание
 
