Дэвис и Смолкин стали четвертыми в произвольной программе командника ОИ

Диана Дэвис и Глеб Смолкин после выступления на Олимпийских играх в Пекине

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, заняли четвертое место в произвольном танце в рамках командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В общем зачете командного турнира лидирует сборная США (44 балла), далее идут команды Японии (39), Италии (37), Канады (35) и Грузии (32).

Турнир завершится в воскресенье произвольными программами у пар, женщин и мужчин.