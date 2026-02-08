https://ria.ru/20260208/devis-2072948011.html
Дэвис и Смолкин стали четвертыми в произвольной программе командника ОИ
2026-02-08T01:07:00+03:00
2026-02-08T01:07:00+03:00
2026-02-08T01:08:00+03:00
фигурное катание
спорт
мэдисон чок
эван бейтс
шарлен гиньяр
зимние олимпийские игры 2026
Новости
ru-RU
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, заняли четвертое место в произвольном танце в рамках командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Они набрали 117,82 балла. Первыми стали американцы Мэдисон Чок
и Эван Бейтс
(133,23), вторыми - итальянцы Шарлен Гиньяр
и Марко Фаббри
(124,22), на третьей строчке расположились представители Канады Маржори Лажуа и Закари Лага (120,90).
В общем зачете командного турнира лидирует сборная США (44 балла), далее идут команды Японии (39), Италии (37), Канады (35) и Грузии (32).
Турнир завершится в воскресенье произвольными программами у пар, женщин и мужчин.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.